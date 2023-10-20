Вже видають артилеристам: розслідувачі показали снаряди, які РФ отримала від КНДР (фото)

Боєприпаси були виготовлені у 2000-х роках та мають відповідне маркування, яке вказує на виробника. Аналітики стверджують, що це — перші світлини північнокорейських снарядів.

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Росія отримала від Північної Кореї артилерійські снаряди 122-мм і 152-мм. Їх вже видали артилеристам окупаційних військ. Про це повідомляють розслідувачі спільноти Ukraine Weapons Tracker.

"Нещодавно стало відомо, що КНДР почала постачати боєприпаси для російської армії. Ось перші в історії фото того, що було поставлено: 122-мм і 152-мм осколково-фугасні снаряди, які вже видаються російським артилеристам", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що снаряди були виготовлені у 2000-х роках, і вони є відносно новими. Виробника видають забарвлення, упаковка, стиль маркування, характерні для боєприпасів виробництва КНДР.

"Це, мабуть, перші в історії публічні зображення північнокорейських боєприпасів для ствольної артилерії, тому еталонних світлин таких же боєприпасів просто не існує", — додали розслідувачі Ukraine Weapons Tracker.

Нагадаємо, що Фокус писав, що Китай може постачати озброєння РФ через канал у КНДР. На особистих переговорах Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна могли обговорювати тему закінчення війни в Україні та постачання китайського озброєння в РФ.

Також повідомлялося, що Росія отримала від Північної Кореї боєприпаси для війни проти України. Снаряди з КНДР до Росії перевозили підсанкційні судна "Ангара" і "Марія.