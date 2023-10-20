Уже выдают артиллеристам: расследователи показали снаряды, которые РФ получила от КНДР (фото)

Боеприпасы были изготовлены в 2000-х годах и имеют соответствующую маркировку, которая указывает на производителя. Аналитики утверждают, что это — первые фотографии северокорейских снарядов.

Related video

Россия получила от Северной Кореи артиллерийские снаряды 122-мм и 152-мм. Их уже выдали артиллеристам оккупационных войск. Об этом сообщают расследователи сообщества Ukraine Weapons Tracker.

"Недавно стало известно, что КНДР начала поставлять боеприпасы для российской армии. Вот первые в истории фото того, что было поставлено: 122-мм и 152-мм осколочно-фугасные снаряды, которые уже выдаются российским артиллеристам", — говорится в сообщении.

Важно

Хватит на месяц: КНДР поставила РФ примерно 350 тысяч боеприпасов, — разведка Эстонии

Отмечается, что снаряды были изготовлены в 2000-х годах, и они являются относительно новыми. Производителя выдают окраска, упаковка, стиль маркировки, характерные для боеприпасов производства КНДР.

"Это, пожалуй, первые в истории публичные изображения северокорейских боеприпасов для ствольной артиллерии, поэтому эталонных фотографий таких же боеприпасов просто не существует", — добавили расследователи Ukraine Weapons Tracker.

Напомним, что Фокус писал, что Китай может поставлять вооружение РФ через канал в КНДР. На личных переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина могли обсуждать тему окончания войны в Украине и поставки китайского вооружения в РФ.

Также сообщалось, что Россия получила от Северной Кореи боеприпасы для войны против Украины. Снаряды из КНДР в Россию перевозили подсанкционные суда "Ангара" и "Мария.