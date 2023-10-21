"Вперше у світі": у Києві створили фізичний захист енергооб'єктів, — КМВА

Минулої зими російські військові пошкодили дві третини енергетичних потужностей Києва. Магістральні мережі готові до передачі збільшених обсягів електроенергії, розповіли в КМВА.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що вперше у світі в Києві вибудували споруди фізичного захисту енергооб'єктів. Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ворог лише тимчасово залишав Київ у спокої. Столиця України була, є і буде однією з пріоритетних цілей агресора. Тому варто бути готовими до будь-яких сценаріїв", — сказав Сергій Попко.

Він зазначив, що минулої зими російські військові пошкодили дві третини енергетичних потужностей столиці, проте під час теплого періоду цього року над відновленням та захистом об’єктів працювали енергетики, комунальники та будівельники. Зі слів Попка, крім лиха, минулорічна зима принесла українцям досвід. Також 24/7 працювали тисячі спеціалістів для того, аби підготувати "понівечену" енергосистему до цьогорічного опалювального сезону.

Попко з посиланням на "Укренерго" наголосив, що зимові збільшені обсяги електроенергії готові передавати магістральні мережі. Для цього вперше у світі були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів та підготовлені схеми резервного живлення й варіанти подолання можливих наслідків.

Крім цього, Київ отримав допомогу від закордонних партнерів — USAID надали енергетичне обладнання, трубопроводи тепломереж та генератори, а UNICEF забезпечили Україну генераторами для артезіанських свердловин. Також Київ отримує допомогу від Праги, Парижу, Мюнхену, Риги, Будапешту, Барселони, Гамбургу, Оденсе, Тампере.

"Наша найголовніша сила не в обладнанні, а в єдності. Лише консолідація зусиль всіх — ЗСУ в особі сил протиповітряної оборони, влади, енергетиків, комунальних служб та кожного киянина допоможе зруйнувати наміри ворога цієї зими!" — додав Сергій Попко.

Нагадаємо, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти збільшать кількість ударів по об’єктах генерації з наближенням зими. З його слів, Україна посилить протиповітряну оборону, зокрема для цього йдуть домовленості з партнерами.

19 жовтня генеральний директор компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Віталій Шайда розповів про новий програмний продукт, який управлятиме графіками відключень електроенергії й забезпечить рівномірне відключення світла. Зокрема, цей програмний продукт відказуватиме диспетчеру, що та коли потрібно вмикати й вимикати.