"Втягнуть Європу у прірву нескінченої війни": посол КНДР в РФ оцінив передачу Україні ATACMS

Очільник дипвідомства переконаний, що ЗСУ використовуватимуть ракети по цілях на території РФ і занепокоївся, що це не допоможе вирішенню ситуації в Україні.

Постачання США Україні ATACMS не сприяють врегулюванню питання війни в Україні і може стати каталізатором нескінченної війни в Європі. Про це заявив посол КНДР у Росії Сін Хон Чхоль, пише Центральне телеграфне агентство Кореї.

Очільник МЗС Північної Кореї заявив, що ракети безперечно будуть використовуватися для ударів вглиб Росії, і це "суперечить серйозній стурбованості та сильному протесту міжнародної спільноти".

"Завдання удару по території ядерної держави не допоможе швидкому завершенню і мирному вирішенню ситуації в Україні, про яке говорять США, а стане каталізатором, що дозволяє вкинути всю Європу в прірву нескінченної війни", — сказав він.

Посол КНДР у Росії Сін Хон Чхоль

Він додав, що США використовують усі можливості щоб завдати РФ стратегічної поразки, щоб отримати військове панування над світом.

"ATACMS поставляються з мерзенними намірами, щоб виснажувати та послаблювати загальну державну міць європейських країн, що дозволить Вашингтону підкорити їх". — вважає посол.

Нагадаємо, що задля "мирного врегулювання" про яке так палко говорить північнокорейський посол, нещодавно КНДР поставила Росії артилерійські снаряди 122-мм і 152-мм, які вже використовують російські артилеристи проти Сил оборони України на фронті.

Зокрема, РФ отримала отримали 350 тис. боєприпасів із Північної Кореї, яких вистачить приблизно на півтора місяці бойових дій в Україні.