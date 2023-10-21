Під Бердянськом пролунав вибух: "прилетіло" в район аеропорту, — соцмережі (фото)

За даними місцевих жителів, вибух стався в місті Новопетрівка. Після "прильоту" над Бердянськом здійнявся стовп диму.

У суботу, 21 жовтня, в тимчасово окупованому населеному пункті Новопетрівка під Бердянськом Запорізької області прогримів вибух. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

За даними місцевих каналів, було влучання в районі аеропорту.

На фото видно дим, що утворився після прильоту.

При цьому, окупанти повідомляють, що вибухи були викликані роботою ППО. Місцеві жителі не підтверджують цю інформацію.

Вибух під Бердянськом

Вибухи в Новопетрівці: коментарі української сторони

"Приліт" під Бердянськом підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Жителі Бердянська повідомляють про потужний вибух. З'ясовуємо, що цього разу палає в окупантів", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що 21 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся чорний дим у районі "Мотелю".

А 20 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі було чути вибухи. Найпотужнішою укріпленою зоною є район Авіамістечка, де окупаційні сили організували свою військову базу на захопленому аеродромі.