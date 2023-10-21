"Небувалі масштаби": збитки від підриву Каховської ГЕС можна порівняти з вибухом атомної бомби, — євродепутат

За словами депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон, сейсмічна станція зафіксувала вибух усередині споруди, а не внаслідок снарядів ззовні.

Довгострокові ризики та потенційні збитки, пов'язані з руйнуванням Каховської дамби в Україні, можна порівняти з наслідками ядерного радіаційного забруднення. Про це під час конференції "United for Justice. United for nature" заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні підкреслити, що цей терористичний акт, цей підрив Каховської дамби був найбільш руйнівним актом, який тільки міг статися. І особливо ті довгострокові загрози, довгострокова шкода, настільки ж серйозні, як і у випадку з ядерним радіаційним забрудненням", — сказала вона.

На думку євродепутатки, руйнування дамби російськими діями "підняло конфлікт до історично небувалих масштабів".

"Сейсмічна станція зафіксувала вибух усередині споруди, а не внаслідок снарядів ззовні, як стверджували російські пропагандисти. Через кілька днів, коли ми отримали дані розвідки, ми побачили, що російські "відбитки" були всюди", — заявила фон Крамон.

Вона також зауважила масштабне вирубування лісів російськими військами на території України, наявність численних хімічних і промислових об'єктів, а також масоване замінування тисяч квадратних метрів території.

Євродепутатка зазначила, що під час відновлення України мають поєднуватися екологічні, гуманітарні та економічні потреби країни.

У цьому контексті фон Крамон наголосила на важливості готовності українського уряду до чіткої інституційної реакції.

"І ми говорили в багатьох різних групах, з багатьма екологічними групами, про те, як ці екологічні реформи можуть бути використані як передумова для реального відновлення... Зрозуміло, що нам потрібна система екологічного моніторингу. Досі для планів, які ми бачили раніше, не було оцінки впливу на довкілля. Я думаю, що зараз це починає змінюватися", — сказала вона.

Підрив Каховської ГЕС: деталі

Зазначимо, Каховська ГЕС — споруда, яка в мирний час генерувала 334,8 МВт електроенергії. Вище ГЕС було розташоване Каховське водосховище — резервуар прісної води, що живив поля та кілька сотень населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Підрив ГЕС стався 6 червня 2023 року. Унаслідок вибуху потік із водосховища затопив села на лівому і березі Дніпра. Подекуди рівень річки піднявся до 5 метрів. Поступово вода спала, водночас виникла наступна небезпека — з'явився ризик обміління водойми-охолоджувача Запорізької АЕС.

Міністр МВС Ігор Клименко Фокусу розповів про такі наслідки підриву дамби, як вимивання мін і загроза для Запорізької АЕС.

Крім того, у Фокусі представники Міністерства оборони спрогнозували, що очікує в майбутньому Херсонський регіон.