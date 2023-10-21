"Тривають дискусії": в Україні призупинили обговорення закону про мобілізацію студентів

За словами нардепа Федора Веніславського, багато військовозобов'язаних українців використовують навчання як спосіб уникнути мобілізації. Відстрочка може даватися лише в разі послідовного здобуття освіти.

Проєкт закону про вікові обмеження для студентів, які не підлягають призову, тимчасово призупинено. Наразі активно ведуться обговорення щодо цього питання. Про це розповів представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський у коментарі BBC.

За його словами, багато військовозобов'язаних українців використовують навчання як спосіб уникнути мобілізації.

"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту — другу, третю чи четверту, причому на денній формі. Це очевидна, для мене як для юриста, форма уникнення призову за мобілізацією", — сказав Веніславський.

Однак, за його словами, нардепи так і не дійшли спільної думки щодо цієї ініціативи. Особливо багато обговорень викликає питання про те, хто матиме право на відстрочку в разі ухвалення закону.

Веніславський підкреслює, що це надзвичайно важливе питання, і тому зміни до законодавства не будуть внесені надто поспішно.

"На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, — ми ще не можемо. Тривають дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, у цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде — подивимося" , — розповів нардеп.

Веніславський наголосив, що в разі, якщо людина здобуває освіту послідовно, починаючи з професійно-технічної, потім вищої, а після цього післядипломної, то їй слід надати право на відстрочку. Особливо це актуально для професіоналів, таких як лікарі, аспіранти та докторанти.

Утім, коли людина несподівано йде вчитися в іншу сферу під час війни, то це неприпустимий варіант поведінки.

Нагадаємо, у вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують скасувати відстрочку від призову для тих чоловіків, які здобувають освіту після 30 років. Нардеп Федір Веніславський заявив, що потрібно обмежити право на відстрочку, якщо особа ним зловживає.

1 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну зросла кількість чоловіків, які хочуть здобувати освіту. За словами Данілова, Міністерство освіти досліджуватиме це питання, проводячи аналіз.