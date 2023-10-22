Ізраїльський танк випадково вистрілив по КПП біля кордону з Єгиптом: прикордонники отримали пораненя

Інцидент стався в районі кібуца "Керем-Шалом". За даними єгипетської сторони, в одну зі сторожових веж влучили осколки танкового снаряда.

Ізраїльський танк випадково вистрілив по єгипетському контрольно-пропускному пункту (КПП) на кордоні в районі кібуца Керем-Шалом. Про інцидент повідомила Армія оборони Ізраїлю в Telegram.

ЦАХАЛ розслідує подію і висловлює жаль єгипетській стороні. Даних про загиблих і постраждалих ізраїльська сторона не наводить.

Єгипетські прикордонники дістали легкі поранення внаслідок пострілу з танка з боку Ізраїлю, повідомив пізніше представник збройних сил Єгипту Гаріб Абдель-Хафез.

"В одну зі сторожових вишок потрапили осколки снаряда ізраїльського танка", — уточнив Абдель-Хафез.

"Керем-Шалом" знаходиться біля кордону Ізраїлю з Єгиптом і Сектором Газа

КПП "Керем-Шалом" розташований біля кордону Ізраїлю з Єгиптом і Сектором Гази. Управління регіонального співробітництва уряду Ізраїлю 2021 року називало його основним пунктом пропуску між країною і Сектором Гази для перевезення товарів.

У вересні поточного року "Керем-Шалом" тимчасово закрили через спробу ввезення вибухівки в підкладках одягу модних брендів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пригрозив Лівану страшними наслідками, якщо бойовики "Хезболли" воюватимуть з Ізраїлем.

Фокус раніше писав, що у "Хезболли" є великі наземні сили, арсенали ракет і безпілотників. Іран міг передати бойовикам сотні ракет Fateh-110 і M-600.