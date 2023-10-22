Мобілізація в Україні: адвокат попереджає про "хитрощі" працівників ТЦК

За словами адвоката Ростислава Кравця, загалом ТЦК дотримуються вимог чинного законодавства, однак іноді трапляються випадки, коли його працівники вводять людей в оману.

В Україні трапляються випадки, коли військовозобов’язані мають право на відстрочку, а їх мобілізують, вводячи в оману. Про це розповів старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Адвокат відзначив хитрість, до якої вдаються працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК), пропонуючи військовозобов’язаним підписувати документи без ознайомлення з ними.

"Люди підписують документи і виявляється, що вони дали згоду на мобілізацію і відмовилися від права на відстрочку, і вже готові їхати до військових частин. На жаль, таки випадки також трапляються. Перед тим, як підписувати будь-який документ із ТЦК, слід обов'язково прочитати його зміст", – порекомендував він.

Адвокат додав, що підстави для відстрочення мобілізації передбачені ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" і нагадав, які категорії військовозобов’язаних можуть мати відстрочку.

Хто має право на відстрочку

Право на відстрочку мають такі особи:

заброньовані за державними органами, підприємствами, установами, організаціями;

з інвалідністю;

визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (не більше 6 місяців);

студенти коледжів, вишів, аспірантури і докторантури денної або дуальної форми навчання;

багатодітні батьки (троє і більше дітей);

усиновлювачі або опікуни дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування;

які мають дітей-інвалідів або самостійно виховують дітей, котрі не досягли ще 18 років;

опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб, або мають дружину (чоловіка) з І чи ІІ групою інвалідності;

працівники військового управління та правоохоронних органів;

наукові і науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки;

громадяни, які втратили близьких родичів унаслідок війни з РФ.

Мобілізація в Україні — останні новини

Громадяни України віком 18-27 років підлягають призову на строкову військову службу, але через повномасштабне вторгнення російських військ вона не проводиться. Основні категорії чоловіків, які підлягають мобілізації, перелічено в законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", водночас поповнити лави ЗСУ можуть і особи, молодші за 27 років.

З 1 листопада виїхати з України зможуть визначені законодавством категорії військовозобов'язаних. При цьому ті чоловіки, які виїхали, супроводжуючи осіб, зазначених у переліку згідно із законом, зобов'язані повернутися в країну не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.

Військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів, який запровадили з 1 жовтня, за інформацією ЗСУ, необхідний для розуміння обсягу резерву медичних працівників.

Чинне законодавство забороняє мобілізувати військовозобов’язаного з будь-якою групою інвалідності без його згоди. Мобілізація людей з інвалідністю може розпочатися після медичної реформи, внаслідок якої буде замінено поняття "інвалідність" на "втрата функціональності".

Представник Сухопутних сил ЗСУ пояснив, чи планує Генштаб мобілізацію чоловіків, молодших 27 років. Зі слів офіцера, наразі їх не мобілізуватимуть, але вони можуть укласти контракт на добровільній основі.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чи можуть заблокувати банківську карту за неявку в ТЦК. За словами адвоката, в ТЦК вважають, що якщо кинути повістку в поштову скриньку, значить воєнкоми належним чином викликали громадянина.

Також Фокус роз'яснив, які види повісток і хто може їх вручати на вулицях і в громадських місцях.

Крім того, Фокус опублікував перелік тих категорій громадян України, які мають право на відстрочку від призову в умовах загальної мобілізації.

Також у ЗМІ розібралися, що робити в разі отримання повістки на блокпості. Неправильно оформлені запрошення до ТЦК можна оскаржити.