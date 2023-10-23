Рейд на мечеть у Москві: силовики змушують мігрантів підписувати контракт із Міноборони РФ

З метою підвищити бойову міць без проведення загальної мобілізації, російська влада активізує мобілізаційні заходи щодо мігрантів із Середньої Азії.

Російські силовики 20 жовтня здійснили рейд на мечеть у місті Котельники Московської області, затримали кілька десятків мусульман, доправили їх на автобусах до військкоматів і змусили підписати контракти на проходження військової служби. Таким чином російська влада вирішує проблеми з мобілізацією, залучаючи мігрантів із Середньої Азії, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Серед тих, хто перебував у мечеті на момент рейду, був 25-річний фіналіст шоу "Перепій зірку" Мамут Усеінов, який і розповів деталі події. За його словами, минулої п'ятниці група ОМОН під приводом перевірки документів загнали в автобус усіх чоловіків, які перебували в мечеті, і відвезли в місто Люберці.

"Привезли до військкомату м. Люберці, де була організована медкомісія. Мене визнали придатним до служби і перевезли в пункт збору контрактників у м. Балашиха, на Східне шосе. Увечері нам оголосили, що всі повинні підписати контракт на рік, або в'язниця", — написав Усеінов у соцмережах.

Наступного дня він дізнався, що чоловіків відправлять воювати в Україну, але пізніше з'ясувалося, що йдеться про строкову службу в армії.

У публікації ISW ідеться про те, що, згідно з інсайдерськими даними, російське військове командування надіслало до всіх управлінь Головного управління Слідчого комітету наказ "виявити натуралізованих громадян Російської Федерації, які прибули з країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) і ухиляються від військової служби", і зажадало від Міністерства внутрішніх справ Росії надати списки прізвищ та адрес таких громадян.

Саме за цими списками російські силовики проводять рейди в гуртожитках, квартирах, пунктах громадського харчування, мечетях і доправляють затриманих прямо до військкоматів, зазначають аналітики.

У зв'язку з цим глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін виступив за цільову мобілізацію мігрантів із Середньої Азії та Кавказу, стверджуючи, що мігранти "за Конституцією зобов'язані захищати країну, яка їх прийняла".

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, в Росії, а також на тимчасово окупованій території України найближчим часом почнеться примусова мобілізація населення, у зв'язку з великими втратами на фронті. Йдеться, за різними оцінками, про призов 400 — 700 тисяч осіб.