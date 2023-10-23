"Агент ГУР" з Мелітополя намагався вбити 77 "серйозних" пілотів РФ, — соцмережі

Пілоти зібралися на святкування 20 річниці з дня випуску. На захід, як стверджують загарбники, невідомий кур'єр доставив ящик віскі та отруєний торт.

Житель Мелітополя намагався отруїти випускників Армавірського військового авіаційного училища під час застілля з нагоди 20-річчя випуску з навчального закладу. Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

"Льотчиків з Армавірського військового авіаційного училища мало не отруїли за допомогою торта з отрутою. Торт та ящик віскі доправили на 20-річну річницю випуску з училища. Випускники — в основному льотчики на серйозних посадах і при високих званнях", — проінформував він.

Колаборант зазначив, що торт принесли і розрізали, але не встигли скуштувати, бо з'ясували, що невідомо, хто його замовив, тож вирішили перевірити.

Виявилося, що одразу після доставки кур'єр швидко виїхав з Армавіра і купив квиток на літак. Його затримали. Кур'єром нібито виявився уродженець Мелітополя.

"Він зізнався, що торт був отруєний, як і кілька пляшок алкоголю. Наразі оперативники шукають кондитерів та інших причетних до невдалої диверсії", — проінформував колаборант Рогов.

Вдячні випускники отетеріли від такого "царського підгону"

На банкет зібралися переважно діючі льотчики на серйозних посадах і званнях повідомляють в російському телеграм-каналі Fighterbomber, яким керує капітан ЗС РФ Ілля Туманов, який був помічником штурмана винищувача-бомбардувальника Су-34.

Випускникам надіслали величезний 20-кілограмовий торт і кілька ящиків вискі "Джеймсон".

"Вдячні випускники отетеріли від такого царського підгону і, поки торт різався, почали традиційно робити селфі та викладати у свої закриті групи фотки зі словами подяки. Паралельно всі гості почали намагатися дізнатися імена благодійників, щоб підняти за його здоров'я тост, але знайти їх чомусь не виходило. Один відповідальний офіцер відправив своїм майорам фото кур'єра з камер спостереження", — розповідає адмін телеграм-каналу.

Офіцер отримав відповідь, що "кур'єр" — уродженець Мелітополя, який прибув в Армавір і вже мав відлетіти літаком з РФ.

"Він розповів і про торт із сильнодіючою отрутою і про пляшки, які він докуповував, а які отруїли одразу. І звідки знав кількість гостей і де проходитиме свято. Навіть емблему намалювали актуальну. Торт робився з нуля у Армавірі. Кондитерів зараз шукають", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що партизани отруїли в Маріуполі 17 окупантів. Щонайменше 2 російських офіцерів померли після дій представників опору "Ї". Окупаційна влада не виключає застосування ціаніду і пестицидів.

Раніше повідомлялося, що під Мелітополем окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною. Так, через отруєння загинуло 20 російських військовослужбовців.