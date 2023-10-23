"Залишились сліпі зони": наскільки ППО України готова протистояти атакам ЗС РФ на енергетику
Попри постачання іноземних систем ППО основу української системи оборони досі складають радянські комплекси, ракети до яких закінчуються. Експерт Іван Киричевський розповів, що Україні потрібно більше комплексів, але їх в будь-якому разі не буде достатньо.
Цієї осені та зими ЗС РФ, ймовірно, знову обстрілюватимуть енергетичну інфраструктуру України. Про те, чи зможе протиповітряна оборона (ППО) впоратися з цим викликом, йдеться у матеріалі "РБК-Україна" від 23 жовтня.
Дані української та іноземних розвідок вказують, що Росія знову завдаватиме ударів по об’єктах української енергетики. У ЗМІ припустили, що атаки можуть розпочатись вже у найближчі тижні. З огляду на ризику Київ вже кілька місяців просить партнерів надати додаткові системи ППО.
Як стало відомо зі "злитих" даних Пентагону, в Україні закінчуються радянські зенітні ракети до комплексів С-300 та Бук-М1, що становлять базу ППО. Серйозний дефіцит ракет та запчастин до радянських систем визнали й у Повітряних силах.
У оприлюднених секретних документах також йшлося, що США планує запуск проєкту FrankenSAM. Як виявилося пізніше, американським та українським інженерам вдалось адаптувати Бук-М1 для використання з ракетами RIM-7.
Окрім того, спеціалісти змогли виготовити зенітно-ракетну систему під ракети AIM-9M Sidewinder. У медіа зазначили, що це дозволить покращити стан ППО, але панацеєю не стане.
"Те, що нам передали, не може поки замінити кількісно ті С-300 чи Буки, які в нас є. Обчислення станом на 2016 рік показували, що для нас надто мало навіть 60 дивізіонів ЗРК. Навіть з таким перекриттям у нас залишались сліпі зони. Тобто навіть якщо моделювати, що нам передали NASAMS та Iris-T у кількості еквівалентній, щоб замінити наявні у нас С-300, сліпі зони в нас залишаться все одно. Тому нам треба всього якомога більше, і цього все одно буде недостатньо", — пояснив експерт Defense Express Іван Киричевський.
В умовах нестачі ЗРК в Україні створили мобільні вогневі групи, які захищають населені пункти від атак дронів-камікадзе. За можливості захисники намагаються збивати й ворожі ракети.
Проте, зі слів експерта, в українській ППО залишаються прогалини. Попри приріст у якісних показниках, комплексів досі недостатньо за кількістю.
Журналісти наголосили, що протягом місяця РФ накопичувала ракети, передусім типів "Калібр" та Х-101. Загалом за місяць країна-агресорка здатна випускати до 120 ракет різних типів з дальністю понад 500 кілометрів. Окрім того, росіяни наростили виробництво балістичних ракет та почали виробляти аналоги іранських Shahed.
"Україна зможе впоратися з тим викликом, який, ймовірно, кинуть росіяни. Але точно не можна гарантувати, що наша ППО відіб'є всі 100% ударів. І насправді на це не була б здатна жодна з країн світу, якби їй довелось зіткнутися з такою інтенсивністю ракетних та дронових атак", — підсумували у ЗМІ.
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