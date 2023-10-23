"Не вважають за людей": у ЗС РФ проблеми з особовим складом у Криму (фото)

До тимчасово окупованого півострова прибули підрозділи російської військової поліції для забезпечення безпеки особового складу ЗС РФ. Усіх російських військових зобов'язали пересуватися групами, розповіли в підпіллі.

До тимчасово окупованого Джанкоя в Криму прибула нова партія мобілізованих російських військових. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

Українське підпілля зазначили, що ворог має проблеми з особовим складом у Джанкої.

"Стало відомо, що мобілізованих не годують і просто не рахують за людей", — йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що до Джанкоя прибули підрозділи військової поліції для того, аби забезпечити безпеку особового складу Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, це пов'язано зі зникненням російських військових у місті. У результаті чого, за інформацією "Атеш", усіх військових РФ зобов'язали містом пересуватися групами.

"Наші агенти продовжують працювати всередині армії Росії. Наші зарплати їм подобаються більше за російські", — додали в українському підпіллі.

Нагадаємо, 20 жовтня спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Збройні сили України тримають під вогневим контролем усі російські військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Він зазначив, що для цього в українських військових є всі засоби ураження.

13 жовтня в Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму українське підпілля зафіксувало перекидання російськими військовими старої військової техніки до Росії. Зокрема, ворог перевозив колону військової техніки, яка складалася з гусеничних машин військової автомобільної техніки МТ-ЛБ, самохідної артилерійської установки (САУ) та Уралів.