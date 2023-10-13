"Не досягнуть пункту призначення": "Атеш" зафіксував переміщення техніки РФ в Криму (фото, відео)

Окупанти перевозили техніку РФ через станцію Елеваторну в Червоногвардійському районі. До ворожої колони входили МТ-ЛБ, САУ та Урали.

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У Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму українське підпілля виявило перекидання старої військової техніки в Російську Федерацію. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" стежить за переміщенням старої техніки р*шистів в окупованому Криму", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що агенти руху виявили в Червоногвардійському районі перекидання техніки в Росію через станцію Елеваторну, її координати — 45.291637, 34.135449.

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Партизани розповіли, що ворог перевозив велику колону військової техніки, яка складалася з гусеничних машин військової автомобільної техніки МТ-ЛБ, самохідної артилерійської установки (САУ), та Уралів.

"Комусь доведеться дуже розчаруватись, якщо вони так і не досягнуть свого пункту призначення", — заявили в партизанському русі.

Додали, що очі "Атеш" завжди відкриті, агенти спостерігають, реєструють, розробляють плани й вживають заходів.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо про те, що в тимчасово окупованому Криму українське підпілля виявило рембазу військових РФ. Зокрема, вона знаходиться у селі Калініне, Первомайського району. Натомість на місці рембази раніше була одна з бригад та автопарк. Також партизани зафіксували бензовози та водовози.

9 жовтня в партизанському русі "Атеш" розповіли, що окупанти бояться переміщати військові катери морем в тимчасово окупованому Криму. В результаті вони перевозять судна суходолом. Підпілля зафіксувало транспортування військового катера з порту Феодосії вглиб Криму.

11 жовтня повідомлялося, що партизани в тимчасово окупованому селищі Ічкі у Феодосійському районі Криму виявили російський склад паливно-мастильних матеріалів. На складі було зафіксовано близько восьми автоцистерн.