Наступна ціль ЗСУ: Україна знищує російську логістику, – WSJ

Удари по командних пунктах, лініях матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів мають виснажити окупантів настільки, що ЗСУ розірвуть сухопутний коридор між Кримом та материковою частиною України, пишуть журналісти.

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Паралельно з контрнаступом на землі Україна проводить ще одну, потенційно важливішу кампанію — знищує російську логістику. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Українські сили знищують російські командні центри, склади боєприпасів та лінії матеріально-технічного забезпечення. РФ покладається на них, щоб продовжувати свою загарбницьку війну. При цьому Україна бʼє по логістичних частинах РФ і під час наступу на півдні та сході. Використовуються західні системи для ударів в тилу ворога. Київ може робити ставку на те, щоб послабити російські сили настільки, щоб розрізати окупаційні сили на півдні.

Проте удари по логістиці ЗС РФ неможливі без просування військ на землі. Чим далі просувається ЗСУ, тим ближче можна ставити далекобійні системи такі як артилерію, ракети, БПЛА та реактивні системи залпового вогню. Росія усвідомлює загрозу, тому почала будувати нову залізничну лінію через тимчасово окупований Маріуполь. Також Україні потрібно мати потужну розвідку, щоб знати, куди рухаються, або де знаходяться важливі для ураження цілей.

У виданні стверджують, що Україна хоче повторити тогорічний успіх, коли завдавалися удари по важливих вузлах російських окупантів замість намагання атакувати кожен танк. Головна мета — розірвати сухопутний коридор між Кримом та сходом України. Це підірве здатність РФ до оборони півдня.

Перепонами для України є обмеженість засобів ураження, бо треба багато артилерійських засобів, до того ж РФ посилює свої передові позиції й підтягує резерви. Якщо США передадуть ракети ATACMS, то це може допомогти змінити баланс. Вони точні, а у випадку касетної версії, здатні уражати більшу територію.

Радіус ураження ракет: GMLRS M30, ATACMS, Storm Shadow та Taurus Фото: WSJ

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна вибилась із графіка, коли в нього спитали про можливість завершення війни у 2023 році.

12 жовтня ЗСУ знищили міст в тилу окупантів на Донеччині, щоб ускладнити наступ РФ на Авдіївку.