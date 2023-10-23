"Російський президент радіє": у МЗС Німеччини пообіцяли посилити захист України

За словами шлави МЗС Німеччини Анни Бербок, крім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять і війну Росії проти України.

Через нещодавні події в Ізраїлі Європейський союз посилив моніторинг ситуації в Україні. Це рішення було ухвалено, зокрема, через висловлену радість російського лідера Володимира Путіна з приводу того, що відбувається. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимося на Україну ще уважніше, ніж ми це робили в минулому", — сказала вона.

Згідно із заявою глави МЗС Німеччини, наразі головним завданням ЄС є забезпечення найкращого захисту для України під час наступаючої зими.

Крім того, Бербок додала, що крім обговорення актуальної проблеми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ також розглянуть ситуацію зі збройним конфліктом між Росією та Україною.

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня президент України Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Український лідер зазначив, що оборонні домовленості між Києвом і Вашингтоном успішно виконуються. Крім того, обговорюється посилення далекобійних можливостей України.

Палата представників США 28 вересня заблокувала для України 300 млн доларів, які мали б піти на допомогу у війні з Росією. Також Фокус розповідав, коли Україна зможе повернутися до довоєнного рівня доходів.