В Ізраїлі на державному рівні "скасували" Ґрету Тунберг: що сталося
Ізраїльське Міносвіти пообіцяло прибрати згадки екоактивістки з усіх підручників. Це сталося на тлі заяви дівчини, що вона підтримує Газу.
В Ізраїлі на державному рівні "скасували" екоактивістку Ґрету Тунберг. Згадки про неї вилучать з усіх навчальних матеріалів, створених Міністерством освіти. Про це з посиланням на заяву відомства повідомили у медіа Ynet 22 жовтня.
Міністерство освіти Ізраїля ухвалило рішення видалити усі згадки та зображення Тунберг з навчальних матеріалів. Пресслужба пояснила, що екоактивістка більше не може надихати ізраїльських учнів.
"Ця позиція позбавляє її права бути освітньою та ціннісною моделлю, і вона більше не має права служити моделлю для натхнення та освіти для ізраїльських студентів", — підкреслили у Міносвіти.
Це сталося після заяви активістки, яка обурила частину користувачів у соцмережах. Тунберг публічно підтримала Сектор Гази.
"ХАМАС — це терористична організація, яка вбила 1400 невинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, і викрала понад 200 осіб до Гази", — нагадали дівчині в ізраїльському міністерстві.
Нагадаємо, 20 жовтня 20-річна шведська екоактивістка Ґрета Тунберг підтримала Палестину у конфлікті з Ізраїлем. Вона опублікувала фото, на якому тримає плакат у підтримку Гази. Дівчина закликала "світ" до припинення вогню.
Пізніше Тунберг видалила публікацію на підтримку жителів Сектору Гази. Вона пояснила, що коментаторів обурила іграшка, присутня на знімку. Уважні користувачі помітили восьминога, який є символом антисемітизму, та були обурені цим. Активістка підкреслила, що вона "проти будь-якого роду дискримінації".
На позицію Тунберг вже відреагував представник ЦАХАЛ Ар'є Шаруз Шалікар. З його слів, ті, хто ототожнює себе з дівчиною, для нього є прихильниками тероризму.