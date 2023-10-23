Мінні тральщики ВМС України беруть участь в навчаннях біля Британії (фото)

Постачання протимінних тральщиків було анонсовано ще у 2021 році. Наразі українські екіпажі проходять навчання у Великій Британії.

У багатонаціональних навчаннях Joint Warrior 23-II беруть участь два українські протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів". Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України у фейсбуці.

Українські військові моряки взяли участь у навчаннях, які відбуваються в межах британських територіальних вод. ВМС представляє два протимінних кораблі "Черкаси" та "Чернігів" класу Sandown. Участь українських екіпажів відбувається в межах комплексної підготовки, якою керують ментори Королівських Військово-морських сил Великої Британії. Окрім екіпажів кораблів навчають також штаб тактичної групи протимінних дій ВМС ЗС України.

Мінний тральщик "Черкаси" Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Основна мета навчань полягає в досягнені українських військових моряків та протимінних дій для виконання завдань за призначенням, а також покращити взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів. Також відпрацьовується питання планування та проведення протимінних дій за натівськими стандартами. Окрім цього військові мають набути досвід дій у міжнародному середовищі під час обʼєднаних багатонаціональних операцій.

Мінний тральщик "Чернігів" Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Sandown – що відомо

Мінні шукачі класу Sandown — це розробка Великої Британії. Кораблі планують вивести зі складу ВМС Британії протягом 2020-х років. Перший корабель надійшов на озброєння у 1989 році. Велика Британія вирішила передати два кораблі Україні. Sandown можуть виконувати дві цілі: пошук та знищення мін дистанційно керованими апаратами та патрулювання моря.

Основні характеристики мінних тральників Sandown:

Водотоннажність: 450 тонн (повна)

Довжина: 52,6 метра;

Ширина: 10,5 метрів;

Осадка: 2,4 метра;

Швидкість: до 13 вузлів на дизельній силовій установці та до 6,5 вузлів на електричній;

Екіпаж: 34 осіб;

Озброєння: 30-мм бойовий модуль та три кулемети калібром 12,7 мм.

Нагадаємо, 19 квітня 2021 року ЗМІ писали про постачання Україні двох кораблів Sandown.

22 серпня 2023 року в Чорне море увійшов корабель з патрульними катерами FPB-98 для України.