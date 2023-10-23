Армія РФ отримає більше модернізованих танків Т-90 і Т-72: які поліпшення провели (відео)

Польські експерти звернули увагу, що нові зразки танків оснащені великою кількістю модулів динамічного захисту в кормовій частині. Також у заводських умовах встановлено решітки проти баражуючих боєприпасів.

Представники російської корпорації "Уралвагонзавод" відзвітували про постачання нової партії модернізованих танків Т-90М і Т-72Б3М для Збройних сил РФ. Коментуючи інформацію, польські військові експерти з Defence 24 зазначили, що нові танки відрізняються від попередніх зразків великою кількістю динамічного захисту "Контакт-1/5", а також додатковими засобами від атак БПЛА.

Зокрема, автори матеріалу звернули увагу на додаткові модулі захисту "Контакт", які були встановлені в кормовій частині танків, що повинно істотно підвищити стійкість машин до кумулятивних боєприпасів, які використовуються в різних типах безпілотників-камікадзе або протитанкових гранатометах. Таким чином загальну кількість модулів динамічного захисту було збільшено.

Крім того, танки вже на заводі оснастили противодронними решітками або так званими "козирками" від баражуючих боєприпасів. Раніше такі решітки встановлювалися росіянами в польових умовах.

Модернізація Т-72 і Т-90

Експерти перерахували основні поліпшення нових російських танків Т-90М "Прорив". Модернізація цієї машини торкнулася всіх трьох основних напрямків його можливостей — вогневої потужності, захисту і рухливості. Насамперед на нові зразки встановили гладкоствольну 125-мм гармату 2А46М-5, систему управління вогнем і дистанційно керований модуль озброєння з кулеметом на башті.

Корпус і башту посилено модульним комплексом динамічного захисту третього покоління "Релікт". Що стосується силової установки, то танк оснастили новим дизельним двигуном В-92С2 потужністю 1130 к.с.

Практично такої ж модернізації зазнав і російський ОБТ Т-72Б3М. На танк встановили додаткові модулі комплексу "Релікт", при цьому якщо раніше модулі розміщувалися в так званих "мішках", то з урахуванням досвіду бойових дій, кріплення змінилося — тепер модулі встановлені за допомогою болтів.

Силова установка залишилася тією ж, що і на Т-72Б3, і являє собою дизельний двигун В-92С2Ф потужністю 1130 к.с.

Нагадаємо, за даними групи "Інформаційний спротив", протягом літньої наступальної кампанії ЗСУ російські війська втратили щонайменше 23 танки Т-90М. З них 12 одиниць було знищено, 10 зазнали пошкоджень і 1 танк став трофеєм українських бійців.