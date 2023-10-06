Втрати армії РФ: тільки за літо окупанти згубили 23 сучасні танки "Прорив" (фото)
Розкрито уточнені дані про втрати армією РФ сучасних танків, непереможність яких виявилася міфом.
За час літнього наступу Сил оборони України російські окупанти втратили щонайменше 23 сучасні танки Т-90М "Прорив", повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі.
"При цьому 12 із них знищено, 10 пошкоджено і 1 танк затрофований ЗСУ. І це тільки верифіковані дані, які відрізняються від реальних у менший бік", — додає аналітик.
Коваленко звертає увагу на відмінні пропорції кількості знищених танків до пошкоджених і порівнює втрати російської армії з втратами ЗСУ в техніці, наданій західними партнерами.
"Українські підрозділи втратили танки Leopard-2 (6 знищено, 12 пошкоджено) і Challenger-2 (1 знищено)", — додає Коваленко.
Скільки танків втратила РФ
За даними Генерального штабу Збройних сил України, російська армія втратила на полі бою в Україні станом на 6 жовтня 2023 року вже 4777 танків, із них 20 — тільки за одну добу.
Загальні бойові втрати РФ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну попередньо становлять понад 281 тисячу осіб особового складу.
Нагадаємо, Фокус писав, що 12 вересня стало відомо про захоплення танка "Прорив" у районі села Работине в Запорізькій області.
Крім того, Фокус повідомляв, Сили оборони України десятками знищують російську техніку на Луганщині. "Гострі Картузи", серед іншого, ліквідували новітній російський танк Т90 "Прорив".
Не обходиться і без звичайних казусів у військах РФ. Російські пропагандистські джерела поширили відео, пише Фокус, на якому помітно, як дрон-камікадзе "Ланцет" знищує танк. Стверджується, що на кадрах словенський M-55S, який передали Україні. Однак Defence Blog встановили, що в кадрі один із найсучасніших танків в окупаційній армії Т-90М "Прорив".