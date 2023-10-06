Українські "Гострі Картузи" показали нове кладовище техніки ЗС РФ на Луганщині (фото)

Сили оборони України десятками знищують російську техніку на Луганщині. "Гострі Картузи", серед іншого, ліквідували новітній російський танк Т90 "Прорив".

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У Луганській області за два дні українські військові знищили понад десять російських танків. Фото з "цвинтаря" техніки окупантів 6 жовтня опублікували бійці спецпідрозділу Національної гвардії України "Гострі Картузи".

"Луганщина. Тут зараз йдуть активні бойові дії яких наша планета не бачила вже декілька десятиліть", – йдеться у повідомленні.

За словами військових, на території у 2 квадратних кілометри лише за два дні було знищено 10 танків ЗС РФ.

"І це тільки маленький шматочок фронту", – додають у спецпідрозділі.

Бійці розповідають, що серед техніки спостерігається й новий російський танк Т90 "Прорив".

"На одній із фотографій він стоїть майже цілий, тільки гусянка злетіла", – наголошують "Гострі Картузи".

Нагадаємо, 11 вересня блогер і волонтер Сергій Стерненко показав відео ураження танку РФ бійцями підрозділу "Гострі Картузи". Знищення цього російського танку відбулося посеред лісосмуги на лівому березі Дніпра, де окупанти намагалися замаскувати свого "хижого звіра".

Також сьогодні, 6 жовтня, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оголосив про ліквідацію російської станції радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" на Таврійському напрямку та про втрату ворогом 323 осіб в особовому складі.