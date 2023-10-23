"Перевіряють у найменших деталях": ЗС РФ в окупації репресують навіть дітей, — Федоров (відео)

За словами мера Мелітополя, під час фільтрації школярів використовують ті самі методи, що й на дорослих. Противник повністю оглядає особисті речі мирного населення, аж до встановленої на телефоні мови.

Будь-яка активність на окупованих територіях впливає на поведінку російських загарбників. Зокрема, змінюється ставлення до мирного населення. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Freedom 23 жовтня.

За його словами, ліквідація противника, "прильоти" по складах із боєприпасами або просування ЗСУ на полі бою відбивається на українцях. Противник одразу ж починає посилювати фільтрацію, проводити обшуки і перевіряти телефони.

"Ворог одразу ж перекриває всі під'їзди, виїзди до місця події, починаючи проводити детальну фільтрацію. Якщо раніше це були обшуки, і ми вважали, що це вже досить жорстко, то на сьогоднішній день обшуки проходять з досить жорсткою фільтрацією, а під час фільтрації перевіряють телефон. Причому телефон перевіряють у найменших деталях, вивчають фотографії, вивчають плейлист, дивляться, яку мову встановлено на телефоні", — заявив Іван Федоров.

Крім того, фіксувалися вже випадки, продовжує мер Мелітополя, коли місцевих жителів забирали в полон або ж вони просто безвісти зникали. Потрапляють під репресії ЗС РФ навіть найменші українці. Окупанти знущаються над дітьми під час так званого освітнього процесу.

"Уже останні два тижні стало абсолютно звичним, що під час обшуків у дітей, коли знаходять застосунок для навчання в українських школах онлайн, або месенджер "Сигнал", або українську мову в телефоні, то ця дитина таким самим репресіям піддається, як і доросла людина. Тому що, за версією ворога, це і є той зв'язок із зовнішнім світом, можливість інформувати, що відбувається на тимчасово окупованій території", — продовжив Іван Федоров.

Окремо мер Мелітополя зазначив, що в місцевих школах окупанти розпочали пропагандистський освітній процес. Дітям розповідають неправдиву історію, змушують збирати дрони, а також проводять військову підготовку, тим самим натякаючи їм на майбутню мобілізацію.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що розвідка Британії оцінила успіхи ЗСУ після ударів по аеродрому в Бердянську. Аналітики зазначили, що втрати ЗС РФ на летовищі призведуть до збільшеного навантаження на бойову авіацію, яка і так відчуває бойову втому і проблеми з технічним обслуговуванням.