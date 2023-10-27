"Досить часто": російські ДРГ намагаються проникнути на територію України, — ДПСУ

За словами речника відомства Андрія Демченка, ДРГ можуть бути різними — від невеликих груп до 10 осіб. Спектр завдань теж відрізняється: від проведення диверсій до викриття позицій ЗСУ з метою подальших атак і обстрілів.

Диверсійно-розвідувальні групи з Росії систематично прагнуть проникнути через український кордон, але прикордонні підрозділи Сил оборони швидко запобігають таким спробам. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що нещодавно найбільший прояв активності з боку російських громадян помічено в напрямку Сумської області.

"Досить часто диверсанти намагаються зайти на територію України, проте по території нашої держави вони багато пройти не можуть. Наші воїни їх виявляють, одразу відкривають вогонь. І надалі такі групи відходять за лінію держкордону", — сказав Демченко.

Згідно з його заявою, у ці райони негайно направляють українські протидиверсійні групи, а також залучають міномети й артилерію для дій проти потенційних загроз із боку противника.

Як пояснив Демченко, ДРГ можуть мати різний склад — від невеликих груп до 10 осіб. Їхній спектр завдань також різноманітний: починаючи від проведення диверсій до виявлення позицій Збройних сил України з метою подальших атак і артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, що російська диверсійна група вночі 12 жовтня намагалася прорватися через кордон у Сумській області й ледь не була повністю знищена.

Окупанти, як заявили 23 вересня учасники підпілля, планують диверсії на кордоні із Сумською та Харківською областями. Рота 2 бійців спеціального призначення ГУ ГШ російських військ прибула в район російського міста Грайворона (Бєлгородська область). Їм командування наказало тренуватися в прикордонних районах України.

Найбільше обстрілів російських військ у вересні фіксували на Сумщині та Харківщині, де в прикордонних локаціях унаслідок атак особливо страждають цивільні. Окупанти регулярно невеликими групами намагаються перетинати кордон у Сумській області. Диверсійно-розвідувальні підрозділи можуть передавати відповідні координати щодо розташування різних об'єктів.