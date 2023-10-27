Яку ракету може отримати Україна з дальністю 300 км і з боєголовкою на 100 кг від США

Зазвичай ракети з дальністю польоту 300 км мають бойову частину в понад 200 кг, зокрема така вага боєголовки M57 ATACMS. Тому не виключено, що США створили для ЗСУ абсолютно нову ракету.

Журналісти повідомили, що в січні США передадуть Україні нові ракети з дальністю 300 км і бойовою частиною 100 кг. У виданні Defense Express припустили, що за озброєння може отримати українська армія.

За повідомленням Мирослави Гонгадзе, яка очолює підрозділ "Голос Америки" в Східній Європі, Сполучені Штати передадуть Україні нові ракети з дальністю 300 км. Бойова частина складатиме 100 кг. Інформацію повідомили джерела в Генеральному штабі.

Зі свого боку, експерти зазначають, що поєднання дальності 300 кг і 100 кг бойової частини є доволі нетиповим. Зазвичай за такої дальності боєголовка є потужнішою. Зокрема в балістичної ракети ATACMS маса бойової частини у варіанті М57 складає 227 кг із осколково-фугасним наповненням.

США офіційно анонсували постачання ракет GLSDB, яка має 100-кілограмову бойову частину, але її дальність вдвічі менша — 150 км. В основі GLSDB лежить плануюча бомба GBU-39.

Складові ракети GLSDB

Тому автори зазначають, що дальність і боєголовка більше нагадує ракету повітряного базування. Наприклад, ракета AARGM-ER має дальність 300 км і бойову частину WAU-7/B у 70 кг. Вона є глибоко модернізованою ракетою AGM-88 HARM. Розробка є універсальною, тому може уражати не тільки РЛС, але й морські рухомі цілі. Проте основна проблема в тому, що AARGM-ER перебуває на стадії випробувань, але на продаж її вже виставили. Зокрема, Фінляндія вже замовила перспективні боєприпаси.

Ракета AARGM-ER

У підсумку експерти не виключають, що Сполучені Штати можуть створити абсолютно нову зброю для України. Так уже було з дронами-камікадзе Phoenix Ghost і Switchblade 600 або з тими ж ракетами GLSDB розробки Boeing.

Нагадаємо, 25 жовтня мелітопольський мер Іван Федоров заявив, що ЗС РФ після ударів ATACMS будують базу в Азовському морі.

24 жовтня в Повітряних силах розказали, чи може РФ збивати балістичні ракети ATACMS.