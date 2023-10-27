Україна знищила ракетами ATACMS російські ЗРК С-400 на Луганщині, — ЗМІ (фото)

У Міноборони РФ заявили про нібито перехоплення двох ракет ATACMS, але навіть у російських телеграм-каналах висміяли повідомлення. Найімовірніше, ЗСУ успішно уразили російську ППО.

Російські телеграм-канали стверджують, що ракети ATACMS могли уразити російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на росЗМІ.

У телеграм-каналі "ВЧК-ОГПУ" написали, що знищено було 3 установки зенітно-ракетних комплексів С-400.

Допис російського телеграм-канала про ураження С-400

"Дві ракети ATACMS були знищені внаслідок прямого влучання по позиції групи ППО Збройних сил Росії в Луганській області й ціною 3 установок С-400, які там розташовані", — іронічно написали в дописі.

Таке повідомлення повʼязано із заявою Міноборони РФ 25 жовтня. У ньому стверджувалося, що російська ППО перехопила дві ракети ATACAMS, одну ракету С-200 та по дві ракети HARM і GMLRS.

Скриншот допису Міноборони РФ

Проте в українських телеграм-каналах зʼявилися фотографії від двигунів ракет ATACMS. Світлини були зняті в районі селища Білоріченськ у Луганській області. Виявлені двигуни можуть свідчити про успішне розкриття контейнера з касетною боєголовкою.

Залишки двигуна ATACMS

Також у мережі зʼявилося відео масштабної пожежі біля Білоріченська, проте причини її невідомі. Інформацію про завдання удару ATACMS підтвердили і в окупаційній "владі" "ЛНР". Проте офіційно Міноборони України та ЗСУ не підтверджували факту завдання ударів.

Відео пожежі біля Білоріченська

Раніше в мережі вже публікували кадри уламків балістичних ракет ATACMS під Луганськом.

Нагадаємо, 25 жовтня експерти оцінили, чи може РФ використовувати літак А-50 у звʼязці із ЗРК С-400.

19 жовтня в РФ запустили нове виробництво ЗРК С-400 у парку "Руднево".