Винищувач КНР J-11 небезпечно перехопив стратегічний бомбардувальник США B-52 (відео)

Китайський літак наблизився до американського бомбардувальника на відстань до 3 метрів. В США стурбовані зростанням непрофесійних дій Китаю в міжнародному повітряному просторі.

Пентагон опублікував відео небезпечних маневрів китайського винищувача J-11 під час планового польоту стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress. Про це повідомляє The War Zone.

Під час виконання польоту над Південнокитайським морем китайський винищувач J-11 (ліцензійна версія Су-27) перехопив американський бомбардувальник. Подія стала продовженням серії інцидентів, коли літаки Народно-визвольної армії Китаю роблять небезпечні маневри при перехопленні літаків США та їхніх союзників.

Минулого тижня Вашингтон публічно оголосив про перекидання B-52 на авіабазу Андерсен на острові Гуам. Індо-Тихоокеанське командування США повідомило, що перехоплення Stratorotress відбулося 24 жовтня. Бомбардувальник на законних підставах виконував планову операцію над Південнокитайським морем у міжнародному повітряному просторі.

Американські військові заявили, що льотчик J-11 здійснив непрофесійні маневри, які продемонстрували погану льотну майстерність. Він наблизився до американського літака на надмірній швидкості та пролетів перед B-52 в межах 3 метрів.

"Ми стурбовані тим, що цей пілот не знав, наскільки близько він підійшов до того, щоб зіштовхнутися", — заявили в Індо-Тихоокеанському командуванні США.

Всі події відбувались вночі в умовах обмеженої видимості, що додало небезпеки до ситуації. Американські військові зафільмували кадри J-11 зі снайперської капсули під крилом B-52. США стурбовані тим, що китайська поведінка стає все небезпечнішою та не професійнішою. Китай може вплинути на здатність Штатів та інших країн проводити операції в міжнародному повітряному просторі.

Нагадаємо, 17 жовтня китайський J-10 агресивно перехопив канадський літак в районі Північної Кореї.

31 серпня китайський винищувач J-16 зухвало перехопив американський літак-розвідник RC-135.