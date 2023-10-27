Окупанти намалювали 4 винищувачі МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" (супутникові знімки)

На території авіабази російські війська мають як справжні МіГ-31, так і намальовані. Також там базуються винищувачі Су-27, 30 і 34.

У тимчасово окупованому Криму російські війська намалювали літаки МіГ-31 на авіабазі "Бельбек". Раніше користувачі соцмереж повідомляли про вибухи в Севастополі. Про це повідомляє аналітик MT Anderson.

Супутникові знімки від 26 жовтня показали декілька змін на російській авіабазі. Окупанти використовують ангари для того, щоб приховати або вберегти літаки. Проте частина винищувачів перебувають просто неба. Усього зафіксовано такі обʼєкти на аеродромі "Бельбек":

винищувачі Су-27, Су-30 і Су-34;

4 намальовані МіГ-31;

4 реальні винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.

Намальовані МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" Фото: Twitter / MT Anderson

Про те, що МіГ-31 саме намальовані, говорить брак тіней, їх не видно від літака. Малювати літаки в РФ почали з власної території. На думку аналітиків, мета таких дій — ввести в оману ракету, яка може навестися на ціль за попередньо завантаженим зображенням. На супутникових знімках одразу видно, що літак не справжній, тому це може бути неефективним. Окрім малювання, ворог також ставить покришки на авіацію.

Літаки на авіабазі "Бельбек" в окупованому Криму Фото: Twitter / MT Anderson Літаки на авіабазі "Бельбек" в окупованому Криму Фото: Twitter / MT Anderson Літаки на авіабазі "Бельбек" в окупованому Криму Фото: Twitter / MT Anderson Літаки на авіабазі "Бельбек" в окупованому Криму Фото: Twitter / MT Anderson

Нагадаємо, 24 жовтня на авіабазі "Гвардійське" прозвучали вибухи. Окупанти заявили про використання реактивних бомбометів. Проте супутникові знімки показали, що аеродром палав.

24 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ поки що не можуть узяти весь тимчасово окупований Крим під вогневий контроль. Водночас Україна може руйнувати російську логістику.