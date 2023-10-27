"Будемо компенсувати": експерт назвав вирішення проблеми дефіциту артилерійських снарядів

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, саме від боєприпасів залежить інтенсивність ведення бойових дій і така тенденція збережеться в найближчому майбутньому.

Ситуація з артилерійськими снарядами на полі бою справді непроста, однак це можна компенсувати завдяки касетним боєприпасам. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо" 27 жовтня.

За його словами, боєприпаси сьогодні є складною темою, тому що саме цей ресурс визначає інтенсивність бойових дій. У найближчому майбутньому попит на них збережеться.

"Українська сторона сподівається на допомогу від країн ЄС, які обіцяли мільйон, але бачимо, що вони не встигають робити це через низку причин, а саме: вільне розгортання виробництва, подорожчання боєприпасів, неготовність так швидко перейти на військові рейки", — заявив Сергій Згурець.

У результаті, зазначив далі експерт, українські захисники забезпечують інтенсивність бойових дій за рахунок касетних боєприпасів. Американські партнери надали певну частину зі своїх запасів і в них на складах залишається ще щонайменше 3 мільйони екземплярів.

При цьому, вони не використовуються США, а армію Ізраїлю, яка також обороняється від дій ХАМАС, касетні боєприпаси не цікавлять.

"Так що думаю, що оцей певний ґеп у розгортанні потужностей європейців, ми виконаємо щонайменше на першому кварталі наступного року та будемо компенсувати коштом постачання тих касетних боєприпасів, які є в арсеналах американської армії", — продовжив Сергій Згурець.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що експерт прокоментував появу МіГ-31 у Криму. За словами директора Defense Express Сергія Згурця, росіяни регулярно роблять одну й ту саму помилку, а завдання української сторони — скористатися моментом і знизити кількість носіїв ракет "Кинджал".