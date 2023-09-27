Росіяни знають і бояться: Україна може натиснути на партнерів заради постачання Taurus, — експерт

За словами керівника Defense Express Сергія Згурця, чим швидше Берлін проведе ревізію своєї зброї, тим раніше ці ракети потраплять до рук ЗСУ. Це погана новина для противника.

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Україна має продовжити тиснути на західних партнерів, щоб далекобійні ракети опинилися на фронті. Зокрема, йдеться про німецькі Taurus і американські ATACMS, які лякають росіян. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо" 27 вересня.

За його словами, Київ має чітко пояснити своїм партнерам, що він є учасником контролю над ракетними технологіями, які дозволяють нам отримувати системи озброєнь дальністю до пів тисячі кілометрів.

"Це вкладається в максимальні можливості Taurus. Не 300 км, як має технічні обмеження ATACMS, а 500 км, як може летіти Taurus", — заявив Сергій Згурець.

Що швидше Бундесвер проведе ревізію своїх ракет Taurus, як зазначив директор Defense Express, то швидше вони будуть передані Україні. Росіяни щось знають, масштабують і можуть злякатися.

"Якщо говорити про українську ракету "Нептун" версії земля-земля, то вона має дальність до 400 км, але з використанням додаткових паливних баків ця ракета може дійсно летіти на 1000 км", — додав Сергій Згурець.

Нагадаємо, 26 вересня в МЗС Німеччини пояснили, чому не постачають Україні далекобійні ракети Taurus. Насамперед, як зазначила очільниця МЗС Анналена Бербок, ідеться про стан озброєння, яке раніше відправляли в Україну. Частина їхньої зброї виявилася неробочою або застарілою, тому потрібна перевірка далекобійних ракет перед постачаннями.