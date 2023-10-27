"Одного застрелили": ФСБ заявила про затримання адмінів популярних українських Telegram-каналів

Окупанти повідомляють, що підписники телеграм-каналів отримали повідомлення-попередження про кримінальну відповідальність за передачу відомостей українській стороні на шкоду безпеці Росії.

Федеральна служба безпеки Росії затримала на окупованих територіях адміністраторів популярних в Україні запорізьких телеграм-каналів "РІА Мелітополь" і чату "Мелітополь — це Україна". Один із них нібито чинив опір, через що окупанти його вбили. Про затримання повідомляє пресслужба ФСБ.

"ФСБ внаслідок спецоперації на території Запорізької області припинила діяльність трьох великих агентурних груп (резидентур), які координуються ГУР МО України. Під час оперативних заходів затримані адміністратори інформаційних ресурсів українського засобу масової інформації "РІА-Мелітополь" і Telegram-чату "Мелітополь — це Україна", які використовуються для збору розвідувальної інформації та надання психологічного впливу на жителів регіону", — йдеться в повідомленні.

В ФСБ зазначили, що завдяки цим каналам Україна отримувала інформацію про пересування військової техніки РФ і розміщення підрозділів ЗС РФ на окупованих територіях Запоріжжя, а самі адміністратори працювали на ГУР.

Повідомляється, що один із адмінів був застрелений, оскільки чинив опір. У його квартирі нібито знайшли СВУ, автомат АКМС, гранату РГН.

"Підписникам "РІА-Мелітополь" і Telegram-чату "Мелітополь — це Україна" надіслано попередження про кримінальну відповідальність за передачу відомостей українській стороні на шкоду безпеці Росії та повідомлення про незаконну діяльність зазначених засобів комунікації. Функціонування інформаційних ресурсів припинено", — йдеться в повідомленні.

Фокус перевірив інформацію ФСБ. Телеграм-канал "РІА Мелітополь" і "Мелітополь — це Україна" продовжують працювати, як і раніше. Ще один телеграм-канал "Мелітополь — це Україна" востаннє розміщував свої дописи 24 жовтня.

На момент публікації матеріалу адміністрація "РІА Мелітополь" і Telegram-каналу "Мелітополь — це Україна" офіційно не підтверджували інформацію російських силовиків.

Затриманих адміністраторів українських телеграм-каналі звинувачують у шпигунстві та закликах до терористичної діяльності.

Нагадаємо, що ФСБ відправила в Луганську область агентів під виглядом психологів. Під час сеансів громадян закликають стати частиною ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня в тимчасово окупованій Новопетрівці під Бердянськом Запорізької області прогримів вибух.