"Вітаємо": російський окупант встановив неординарний рекорд на фронті, — ОК "Захід" (відео)

ЗС РФ спробували наступати двома бронетранспортерами. Зусиллями Сил оборони одна з ворожих машин не доїхала до цілі та навіть загубила по дорозі члена екіпажу.

Українські захисники привітали російського солдата зі встановленням неординарного рекорду на передовій. Окупант виявився першим у стрибках в довжину, у чому йому допомогла міна. Деталями та кадрами з місця подій 26 жовтня поділилася пресслужба Оперативного Командування "Захід".

"У 1991-му році Майк Павелл встановив світовий рекорд зі стрибків у довжину — 8,95 метра. У 2023-му році російського ваньку знесло з БТРа на 36,75 метра в довжину. Єдине питання: чи є проблемою, що йому допомогла міна?" — йдеться в публікації.

Захисники зазначили, що попереджали загарбників про наслідки нападу, та вкотре закликали ворога повернутися до кордонів 1991 року. В ОК "Захід" підкреслили, що в тих межах "стрибати менше, і життя краще".

"Міни в нас не закінчаться ніколи. Політаєте всі", — додали у війську.

На відео, опублікованому з місця подій, видно рух двох ворожих одиниць техніки. Після влучання в одну з них із машини вилетів солдат і подолав рекордну довжину. Доля іншого російського бронетранспортера невідома.

Нагадаємо, 27 жовтня ворог вивів у Чорне море ракетоносій крилатих ракет типу "Калібр". У ЗСУ розповіли, що йдеться про корабель із загальним залпом до восьми ракет.

Також 27 жовтня в ЗСУ описали роботу українських пілотів. Льотчики виконують свої завдання навіть знаючи, що в їхній бік вже рухаються ворожі ракети.