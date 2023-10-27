Бетонні плити в обмін на соняшник: у порт Маріуполя знову зайшов балкер класу "річка-море" (фото)

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни завезли бетонні плити, які використовуватимуть на укріпленні ліній оборони.

Чергове судно класу РМ3 (ріка-море) зайшло 27 жовтня в акваторію Маріупольського порту з вантажем бетонних пліт, призначених для будівництва укріплень. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у власному телеграм-каналі.

Він відзначає, що так само всі попередні вантажі, які зайшли в Маріуполь морем, на 80% призначалися для будівництва ліній оборони.

"Близько 20 відсотків і досі зберігаються на території порту", — констатує радник.

За інсайдерською інформацією, цього разу до вивезення з Маріуполя планують насіння соняшника цьогорічного врожаю.

На початку жовтня стало відомо, як писав Фокус, що росіяни поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна.

Фокус повідомляв, що 22 жовтня до порту тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині вперше зайшло російське судно морського класу.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються зміцнити Маріуполь. Вони зводять додаткові укріплення, щоб у разі прориву з боку Вугледара та Пологів захистити коридор до Криму.