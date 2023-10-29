Програма Replicant: як війна в Україні та рій безпілотників можуть змінити армію США

Співробітник DARPA Бен Дженсен розмірковує про те, як досвід ведення асиметричної війни Україною може допомогти армії США з революційною програмою роїв дронів Replicant. Сполучені Штати повинні знайти творчий підхід до об'єднання систем і створення "роїв", які дадуть змогу знизити вартість і використовувати переваги застарілого обладнання.

Мене звати Бен Дженсен, і я ентузіаст роїння дронів. Я захоплююся цією ідеєю протягом більшої частини свого професійного життя. За останні 10 років я займався всім: від моделювання старих тактик у нових варгеймах і симуляторах на основі кінних лучників і монгольських степових вершників до відтворення креативних способів скоротити витрати, змусивши супротивника витрачати мільйонні ракети на тисячодоларові боєприпаси для баражування та хибні цілі. Цей шлях привів мене до роботи в Агентстві перспективних оборонних дослідницьких проєктів над концепцією мозаїчної війни. Багато класів морських піхотинців відчули на собі мою любов до роїння і бажання допомогти їм побачити війну як складну систему, що складається з конкуруючих бойових мереж, людської волі та оперативного мистецтва. Тепер я з надією дивлюся на нову ініціативу Replicator.

Фокус переклав статтю Бена Дженсена про особливості використання дронів та роїв дронів.

Бачачи заклики до створення витратної вседоменної автономії з тисячами систем, яку можна розгорнути за 18–24 місяці, що передбачає здатність відтворювати залпи швидше за суперників, я відчуваю справжнє захоплення. Водночас десятиліття вивчення військових інновацій змушують мене усвідомлювати, що для зміни американського способу ведення війни необхідна наявність цілої низки бюрократичних рішень і передумов.

Оскільки всі військові інновації починаються з ідей, важливо розпочати паралельний з ініціативою Replicator діалог про оперативне мистецтво Фото: Raytheon

Оскільки всі військові інновації починаються з ідей, важливо розпочати паралельний з ініціативою Replicator діалог про оперативне мистецтво. В основі цього мистецтва лежать концепції виявлення і використання асиметрії та оперативного охоплення. Ці концепції потребуватимуть створення оперативної мережі з партнерами і союзниками та забезпечення гнучких, масштабованих варіантів корисного навантаження для недорогих "роїв", що витрачаються. Насамперед оперативне мистецтво рою вимагатиме надання військовим професіоналам на кожному ешелоні можливості експериментувати та розробляти допоміжні тактичні концепції застосування і тренувальні ітерації.

Створення асиметрії

Будь-яка війна є асиметричною, якщо вона ведеться правильно. Асиметрія означає створення умов, за яких сильні сторони супротивника стають його слабкими сторонами, що дає змогу дружнім силам зайняти позицію економії сил і засобів, заощаджуючи ресурси та енергію для використання непередбачуваних можливостей, що виникають під час зіткнення армій. З практичного погляду більшість "фінтів" працює саме так. Противник бачить невеликі сили, думає, що насправді їх більше, і клює на приманку. Результат: противник поза позицією, виведений з рівноваги і вразливий для атаки на іншому напрямку.

Ця концепція має давні традиції і безпосередньо пов'язана зі сприйняттям війни як складної системи, що найповніше відображено в концепції маневреної війни, розробленій Корпусом морської піхоти США в 1990-х роках. Це поняття знаходить своє відображення в таких стійких тактичних прийомах, як розвідувальні виходи, випереджувальні удари, обхідні маневри і розвиток зони бойових дій. З точки зору принципів ведення війни, логіка меншою мірою стосується наступу і мети, а більшою — маневру, економії сил і раптовості. Ідея полягає в тому, що рій Replicator отримує і використовує перевагу, якщо виводить супротивника з рівноваги і зберігає здатність адаптуватися до мінливих умов.

Асиметрія означає створення умов, за яких сильні сторони противника стають його слабкими сторонами

Розглянемо поточний конфлікт в Україні. У вузькому сенсі слова, застосування Росією комплексу крилатих ракет, електронних засобів ураження і боєприпасів типу "Шахед" являє собою ройову атаку на критично важливу інфраструктуру. Ці атаки працюють тільки тоді, коли Росія може подолати протиповітряну оборону.

Однак це неоптимальна форма "рою". По-перше, російські військові зазнають труднощів з оперативною розвідкою та інтеграцією вогневих засобів, що змушує їх завдавати ударів по стаціонарних об'єктах (наприклад, енергосистемах або портах), тож Україна може передбачити ці атаки та адаптуватися до них. У цьому немає нічого дивного. Україна не втрачає тактичних позицій.

По-друге, рої працюють найкраще, коли вони використовують тенденції і потенціал системи, тобто, як це не парадоксально, коли вони є другорядним рушієм. Найкращі атаки — це ті, які спочатку змушують супротивника розкрити свою систему, а потім залишають у ній достатню слабкість, щоб пристосуватися до відкритих поверхонь і проміжків. На відміну від традиційних уявлень про критичні точки, це передбачає вливання енергії в систему для її розкриття, а не атаку на заздалегідь визначені критичні точки (тобто принципи маси і цілі). Це єресь для професії, яка любить історії про Schwerpunkte, вирішальні битви і шок. Крім того, це суперечить всій концепції "першого ефективного вогню" як головній ідеї сучасного бою флотів. Ключовими імпульсними битвами в ройовій атаці є ті, які виводять супротивника з рівноваги і збивають з позиції за допомогою хибних цілей, дешевих витратних боєприпасів та інформаційного впливу. На щастя, здатність Росії до таких дій або суперечить її баченню спільного вогню, або спростовується розумними противниками за допомогою комплексу обману і кібероперацій.

РФ зі своїми Shahed використовує неоптимальну тактику рою Фото: Скриншот

Створення асиметрії та маніпулювання нею наочно видно в Чорному морі. Україна використовує поєднання сил спеціальних операцій, хибних цілей, розвідувальних операцій, малопомітних безпілотних надводних бойових кораблів і ракетних ударів, щоб тримати під загрозою Чорноморський флот ВМФ Росії. Вирішального бою так і не відбулося. Найімовірніше, це була серія імпульсних ударів, які об'єднують кілька областей і траєкторій атаки, що змусило Москву задуматися про відведення своїх бойових сил з Криму. Маленькі, численні й неоднозначні сили змусили гіганта відступити, бо, повертаючись до системного мислення, ціле більше, ніж сума його частин. Коли "рій" створює асиметрію і маніпулює нею, це призводить до виникаючих ефектів і системних змін.

Центр тяжіння подібних ройових атак — це здатність відчувати, розуміти і динамічно (повторно) направляти залпи. Оскільки війна — це нелінійна система, вона схильна до раптових і різких змін (тобто регресу до кінця). Військові можуть скористатися цими змінами тільки в тому разі, якщо вони здатні випередити супротивника і пристосувати рій до моменту, подібно до зграї птахів, що раптово повертають в унісон.

Що це означає для Replicator? Комунікаційна інфраструктура Міністерства оборони, що отримала назву Combined Joint All-Domain Command and Control (тобто бойові мережі), повинна працювати і формувати пористу мережу з машинною швидкістю, але з урахуванням людських суджень, що дасть змогу рою підлаштовуватися під можливості, що виникають. Якщо управління не зможе з'єднати свої мережі, під'єднати партнерів і запустити базові сценарії штучного інтелекту й машинного навчання для аналізу закономірностей та синтезу великих обсягів інформації, то його рої Replicator будуть просто перевантаженими повзучими загородженнями. Якщо ж цикл цілевказівки не зможе підлаштовуватися під зміни в системі, він не зможе підтримувати оперативні концепції, які Міністерство оборони сьогодні називає критично важливими для майбутніх бойових операцій.

Для забезпечення такої оперативної сумісності знадобиться нова хвиля експериментів, подібних до тих, які вже проводяться в межах навчань "Глобальне інформаційне панування". Це передбачає нові підходи до навчання офіцерів роботі з базовими науковими даними та моделями на додаток до природного ухвалення рішень. Якщо не провести масштабну реформу професійної військової освіти, то на службі залишаться люди похилого віку на конях, недовірливі до технологій і надто впевнені у своїй інтуїції (тобто відбудеться регресія до упередження). Військові професіонали, які керуватимуть роями майбутнього, повинні будуть балансувати між різними формами міркувань і ухвалення рішень, а не вважати, як минулі покоління, що кожна битва — це просто варіація битви біля Канн у II столітті до нашої ери.

Військові професіонали, які керуватимуть роями майбутнього, повинні будуть балансувати між різними формами міркувань і ухвалення рішень

Оперативне охоплення

Жодна війна не вирішується одним боєм. Тінь майбутнього витає над кожним боєм, оскільки командири оцінюють, як локальні події можуть призвести до масштабніших ризиків і можливостей у просторі та часі. Насильство існує в минулому, сьогоденні та майбутньому одночасно. Солдати згадують тренування і минулі бої, а в сьогоденні проводять навчання з відпрацювання негайних дій і намагаються передбачити, що станеться далі. У результаті професіонали думають про оперативну досяжність, про те, як проєктувати і відновлювати бойову міць. Вони зосереджуються не тільки на поточному бою, а й на здатності перетворити серію тактичних зіткнень на імпульс у часі та просторі. Для цього необхідно уважно стежити за логістикою, готовністю, моральним духом і тим, як змінюється система противника. Стосовно роїння це означає, що ініціатива Replicator повинна мати здатність регенерувати рої та проєктувати їх залежно від мінливих обставин. Ця логіка передбачає другий удар і підходи типу "приманка і засідка", які кидають виклик системі противника й використовують нову інформацію. Рой працює тільки в тому разі, якщо він може використовувати пролом, а використання пролому вимагає здатності проєктувати вплив у часі та просторі.

Українські Збройні Сили заслуговують на високу оцінку за креативність і генерування бойової потужності. Вони здійснили ринкову революцію, залучивши приватний сектор у процес, що перевершує всі зусилля Міністерства оборони США, завдяки таким ідеям, як ініціатива "Армія дронів". Українці також продемонстрували, як можна побудувати спільну систему командування та управління "від низу до верху" за допомогою таких ініціатив, як система ситуаційної обізнаності "Дельта", і як підтримувати цифрову інфраструктуру для передавання даних, яка дублює такі прості у використанні державні системи, як "Дія". Важливо підкреслити, що українські військові мають потужніший набір цифрових державних послуг, ніж країна-винахідник інтернету. Україна розробила спосіб генерувати недорогу бойову міць всупереч усьому.

Україна розробила спосіб генерувати недорогу бойову міць всупереч усьому Фото: Telegram/Федоров

Україна все ще перебуває в процесі експериментів з інтеграції цих можливостей у сухопутний маневр за межами безпосередніх тактичних можливостей. Українці ще не зрозуміли, що таке оперативне охоплення з точки зору глибинної атаки роєм. Так, українські військові вигадали оригінальні способи завдавання ударів по цілях у глибині Росії. Безпілотники-камікадзе дальнього радіусу дії мають політичну цінність і певну оперативну вигоду, змушуючи Росію стримувати свою ППО, але їх можна було б краще використовувати ближче до фронту, щоб допомогти створити прорив.

Та сама логіка може бути застосована і до великої кількості безпілотників, які використовуються Україною для розвідки і завдавання ударів по зручних об'єктах. Українські військові використовують свої безпілотники як штурмовики, тоді як вони могли б створювати імпульси рою, координуючи їх із проникаючими атаками на фронті. Якби кожна невелика група саперів і піхотинців, які намагаються просунутися в Запоріжжі, мала 30 октокоптерів R18 (вартістю 3 млн доларів, що відповідає вартості однієї бойової машини піхоти Bradley), українські військові могли б створювати більшу глибину атаки, незважаючи на перешкоди, міни і траншеї. Неважко уявити собі абсолютно нові форми розчищення траншей, здійснювані автономною ордою тисячодоларових квадрокоптерів DJI за допомогою системи розпізнавання образів.

Проблема полягає в тому, що збільшення максимальної дальності дії боєприпасів, як і раніше, вимагає великих витрат. Тоді як вартість обчислювальної потужності знизилася, що призвело до революції в точності, вартість енергії та проєктування невеликих боєприпасів на відстань не наслідувала її приклад. Для досягнення оперативної досяжності за дальністю необхідно маневрувати, створюючи проміжні плацдарми для запуску і повернення роїв на позиції та просування цих позицій у міру зміни фронту. Того самого ефекту можна домогтися, використовуючи головні кораблі для зближення, запуску і відходу. Такі перевалочні бази — ідеальна концепція для експедиційних передових баз, укомплектованих змішаними підрозділами морської піхоти і спецназу США.

Ідеальним варіантом є програми, що дають змогу переобладнати наявні на озброєнні літаки й платформи в головні кораблі. Такі програми, як Rapid Dragon, показують, як можна використовувати вантажні літаки для запуску палетованих засобів ураження — від крилатих ракет до роїв безпілотників. Уявіть собі, як масивний Liberty Lifter запускає з-за обрію рій безекіпажних надводних кораблів і повітряних дронів, а потім повертається назад, щоб забрати чергову палету. Існує також можливість адаптації великої кількості американських безпілотників для запуску повітряних засобів ураження — роїв змішаних корисних навантажень, що поєднують ударний вплив з радіоелектронною атакою та розвідкою. Наприклад, новий Eaglet може запускатися з MQ-1C і MQ-9 та повертатися для наступних місій. Оперативним мистецтвом у майбутньому стане здатність комбінувати ці ефекти в просторі та часі для створення оперативного охоплення.

Сполучені Штати повинні інвестувати в можливість створення оперативної досяжності за допомогою "роїв" економічно ефективним способом

Що це означає для Replicator? Сполучені Штати повинні інвестувати в можливість створення оперативної досяжності за допомогою "роїв" економічно ефективним способом. Якщо ініціатива Replicator не буде реалізована з належною увагою, промисловість створить високотехнологічні дрони, які американський бюджет не зможе собі дозволити. Кожен із них підлаштовуватиметься під конкретне завдання замість здатності виконувати кілька завдань на основі відкритого програмного забезпечення і змінних корисних навантажень (наприклад, вибухівка, засоби радіоелектронної боротьби, спостереження і розвідка). У гіршому разі вони не будуть сумісні один з одним і не зможуть вести вогонь з різних повітряних, морських, наземних і підводних платформ. У цьому разі йдеться про рої з відкритою архітектурою, гнучкі та дешеві.

По-друге, в межах ініціативи Replicator необхідно почати думати про оперативну досяжність з точки зору проміжних плацдармів (тобто баз операцій) і конструкцій головних кораблів. Вони мають бути гнучкими, використовувати переваги наявних платформ і прототипів, а також орієнтуватися на низьку вартість. Небо, заповнене дешевими платформами доставки, краще, ніж один вишуканий літак, коли йдеться про "рій".

Висновок

Роїння — це не новинка, але його можна використовувати для досягнення ключових цілей у майбутніх війнах. Ініціатива Replicator має величезний потенціал, але тільки в тому разі, якщо такі спільноти, як War on the Rocks, і мовчазні військові професіонали, які невтомно працюють у всіх відомствах, скористаються моментом для застосування оперативного мистецтва і розроблення допоміжних концепцій, що ґрунтуються на уявленні про рої як про складні системи. На відміну від деяких думок, це не авантюра з "високим ризиком і високою віддачею". Це перевірена форма ведення бойових дій із глибоким історичним корінням та економічною логікою. Крім бюрократичних проблем, які супроводжують будь-які спроби змінити Міністерство оборони, впровадження ройових систем для підтримки бойових дій і комплексного стримування вимагає відродження вивчення війни і прихильності до експериментів на всіх рівнях командування.

Як показано вище, ці допоміжні концепції та експерименти мають бути зосереджені на бойових мережах і оперативному охопленні. Для створення асиметрії і маніпулювання нею (рій створює каскадні ефекти) потрібна здатність передавати дані з машинною швидкістю, щоб побачити можливості, що зароджуються. Це означає, що Міністерству оборони належить правильно організувати алгоритмічну війну і знайти способи збалансувати людські судження зі статистичним розпізнаванням образів. Крім того, необхідно продумати оперативне охоплення й оптимальні способи досягнення ефекту в часі та просторі. Водночас необхідно стежити за вартістю і думати про те, як краще розгортати рої і регенерувати імпульсні удари як нову форму оперативного мистецтва. Ці міркування кидають виклик укоріненим уявленням про військову професію. Останнім часом заведено зверхньо дивитися на виснаження, незважаючи на те, що більшість воєн заходить у дорогі глухі кути, де криві витрат і здатність до регенерації бойової потужності стають ключем до оперативної переваги.

Ініціатива Replicator має виправдати покладені на неї надії. Сполучені Штати більше не можуть дозволити собі перевершувати своїх супротивників за витратами. Необхідно знайти творчий підхід до об'єднання систем і створення "роїв", які дадуть змогу знизити вартість і використовувати переваги застарілого обладнання. Ці рої мають бути сумісні з партнерами по коаліції, створюючи економію масштабу, з якою не зможе зрівнятися мережа авторитарних держав, що кидають виклик інтересам США. Америка стояла біля витоків сучасного виробництва та інформаційної ери. Сполученим Штатам давно слід об'єднати їх і створити "рої" як нову форму оперативного мистецтва.

Про автора

Бенджамін Дженсен — доктор наук, професор стратегічних досліджень у Школі перспективних бойових дій Університету морської піхоти і старший науковий співробітник з питань майбутніх війн, варгеймів та стратегії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, де він керує новою лабораторією Futures Lab. Він також є офіцером резерву армії США. Висловлені погляди належать виключно йому і не відображають офіційну позицію уряду або промисловості.