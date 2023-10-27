Зеленський розповів Сунаку, що РФ втратила мінімум бригаду в наступі на Авдіївку, — ОП

Президент України також подякував Великій Британії за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Збройні сили Російської Федерації втратила щонайменше бригаду, намагаючись оточити й захопити Авдіївку, заявив президент України Володимир Зеленський прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку під час телефонної розмови 27 жовтня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

У повідомленні ОП йдеться, що співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті.

"Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду", — розповів Володимир Зеленський.

Він також висловив подяку за всю своєчасну та різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Зеленський і Сунак обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української ППО ракетами та засобами для боротьби з БПЛА.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 27 жовтня, на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося майже 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

27 жовтня в ЗСУ описали ситуацію на Таврійському напрямку. На Таврійському напрямку військові РФ завдали 2 авіаударів, провели 44 бойових зіткнення та здійснили 793 артобстріли.