"Середній палець для солдатів": прем'єр Люксембургу розкритикував Орбана за зустрічі з Путіним

За словами Ксав'є Беттеля, щодня в Україні від російської агресії страждають і помирають люди, поки угорський політик проводить переговори з главою Кремля.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель висловився стосовно дій свого угорського колеги Віктора Орбана та його зв'язків з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він заявив під час саміту лідерів ЄС, який проходить у Брюсселі 27 жовтня.

За його словами, взаємодія двох політиків та їхні зустрічі мають досить дивний вигляд і є повною неповагою до громадян України, які щодня проливають кров на полі бою.

"Те, що він (Віктор Орбан, — ред.) зробив із Путіним, — це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні і страждають від російського нападу", — заявив Ксав'є Беттель.

Окремо прем'єр Люксембургу наголосив на тому, що Європейському союзу не можна в жодному разі ставати заручником Будапешта, який почав висувати різноманітні вимоги для схвалення підтримки України. Час знайти позитивні рішення і не забувати про минуле.

Також було порушено позицію нового прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який хоче припинити військову підтримку України. Ксав'є Беттель заявив, що Люксембург ніколи не приєднається до коаліції Братислави і Будапешта.

"Ми досі вважаємо, що міжнародна солідарність важлива. Україна бореться за наші цінності... Не можна забувати, хто буде наступним, якщо ми просто закриємо очі", — продовжив прем'єр Люксембургу.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що прем'єрка Естонії намагалася переконати Орбана і Фіцо на саміті ЄС. Кая Каллас зазначила, що угорський і словацький колеги думають, що почуватимуться в безпеці, якщо зараз не підтримати Україну. Альтернативу вони запропонувати не змогли.