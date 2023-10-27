"Прощавай, Gazelle": британські гелікоптери востаннє здійнялись в небо після 50 років служби

Універсальний, швидкий та маневрений гелікоптер за десятки років служби був у всіх родах військ британської армії. В останній рейс три гелікоптери Gazelle відправились у понеділок, 23 жовтня.

Королівські Повітряні сили Великої Британії відправили на пенсію гелікоптери Gazelle, які були в строю 49 років. Про це повідомляє Forces Net.

23 жовтня пройшла урочиста церемонія виводу з експлуатації гелікоптерів Gazelle зі складу Королівських Повітряних сил. Протягом 49 років служби гелікоптер отримав статус культового, він допомагав всім родам військ у британській армії. Щоб відправити гелікоптери на пенсію, 5 полк армійської авіації здійснив політ трьома гелікоптерами з авіабази Олддергроув. Під час польоту група робила зупинки на історично важливих місцях служби Gazelle. Остаточним місцем призначення стала авіабаза в Госпорті, Англія.

Gazelle було взято на озброєння 6 липня 1974 року. Спочатку він вироблявся французькою компанією Sud Aviation, а згодом Aerospatiale. Основною метою в розробці було створити швидку та універсальну машину. Експлуатація Gazelle довела, що конструкторам вдалося втілити це в життя.

За десятиліття експлуатації Gazelle були в Армійському повітряному флоті, Королівському флоті та Королівських повітряних силах. Вертольоти виконували місії в Німеччині, Гонконзі, на Кіпрі, Боснії, Афганістані та низці інших країн.

Завдяки невеликим розмірам та маневреності гелікоптери Gazelle були ідеальними для ведення армійської розвідки. Для цього було створено модель Army Helicopter 1. Існували також версії гелікоптера для евакуації поранених. Окрім цього були броньовані машини. Гелікоптер перебуває на озброєнні близько 60 країн.

Нагадаємо, 27 вересня в США відправили на пенсію літак-розвідник E-8 JSTARS. Він літав від операцій в Іраку до війни в Україні.

10 жовтня в Індії здійснив свій останній політ винищувач МіГ-21, який став епохальним для індійської армії.