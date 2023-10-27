Ігнат розповів, чи вплине осіння погода на запуск ворожих Shahed (відео)

За словами речника Повітряних сил, погана видимість може вплинути на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА.

Осіння погода навряд чи вплине на БПЛА Shahed, якими Збройні сили Російської Федерації атакують територію України. Однак, погіршення погодних умов може зменшити активність ворожої тактичної авіації. Про це 27 жовтня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На його думку, погана видимість може вплинути й на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА.

"Діяльність тактичної авіації, а також БПЛА, не про "Шахеди" йшла мова, а про безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан", Zala, на них впливають погодні умови. Тактичній авіації значно гірше працювати при поганій погоді. Ну, а безпілотники не бачать, що відбувається там внизу", — пояснив Ігнат.

Але, за словами речника, для безпілотників типу Shahed погодні умови не мають значення, адже вони програмуються операторами й летять по заданій траєкторії.

"Для "Шахедів" погодні умови не грають особливої ролі. У них є своя ціль, свій маршрут прокладений, вони по ньому йдуть, змінюють напрямок руху, як їм запрограмував оператор", — повідомив Юрій Ігнат. Ці пристрої обладнані GPS-навігацією, так вони потрапляють до завданих цілей.

Коментуючи зменшення ворожих атак безпілотниками у жовтні, Ігнат сказав: "Ворог намагається направляти безпілотники дозовано у різних напрямків та у різні напрямки, і з півночі, і з півдня. Можливо хочуть відновити той запас, який був використаний у вересні. Майже щодоби, можливо невелика кількість "Шахедів" залітає. На жаль, не все вдається збивати… Інколи, навіть один "Шахед" може вдарити боляче, якщо влучає у чутливе місце і завдає шкоди. Боротися з ними потрібно. Ми будемо посилювати спротив.

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Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що в Україні тестують нові дрони ST1. Комплекс складається з двох дронів, один з яких шукає вибухові пристрої, а другий відзначає їхнє місце розташування на землі та на віртуальній карті.

Крім того, Фокус писав, що дрони Shahed летять одиницями, а не "зграями". Раніше Україну атакували десятки російських дронів-камікадзе, однак тактика ворожого війська змінилась. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому загарбники запускають БПЛА меншими групами.