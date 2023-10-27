"Жесту доброї волі" від РФ найближчим часом не буде, — Братчук (відео)

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", противник очікує можливих дій ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області й не збирається відступати.

Наразі на Таврійському і Херсонському точаться важкі бої. Найближчим часом "жесту доброї волі" від Російської Федерації очікувати не варто. Про це 27 жовтня заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Якщо говорити про ті реалії, які на сьогодні є, "жесту доброї волі" принаймні найближчим часом не буде. "Жест доброї волі" може відбутися тільки тоді, коли до цього ворога примусять Збройні сили України. Це реалії саме цього етапу війни", — вважає Братчук.

За його словами, поки що обстановка складна, на деяких ділянках ворог намагається повернути втрачені позиції.

"Тривають важкі бої. Також бої йдуть на зустрічних курсах. Наприклад, район селища Роботине — там ворог намагається періодично повернути ті позиції… якісь позиції нам вдається відбивати й, крім того, просуватися далі, а десь тримати оборону", — повідомив речник добровольчої армії.

За його словами, на Херсонському напрямку не спостерігається формування якогось "ударного кулака", як це було зроблено під Авдіївкою чи на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Але ЗС РФ активно мінують лівий берег Дніпра в Херсонській області. Скоріш за все, противник очікує можливих дій ЗСУ на лівому березі й не збирається відступати.

"Боротьба ще попереду дуже складна. І чи готовий ворог сьогодні принаймні відступати? Ні, він ще сподівається на те, що зможе використати певні ресурси, насамперед людські, для того, щоб продовжувати важкі бої", — зазначив Братчук.

Раніше, 27 жовтня, у ЗСУ описали ситуацію на Таврійському напрямку. На Таврійському напрямку військові РФ завдали 2 авіаудари, провели 44 бойових зіткнення і здійснили 793 артобстріли.