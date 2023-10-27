Виїзд з України: у ДПСУ відповіли, скільки держслужбовців намагалися незаконно покинути країну

За словами спікера відомства Андрія Демченка, громадяни через заборону на перетин кордону використовують незаконні схеми. Останнім часом кількість спроб збільшилася.

В Україні триває воєнний стан через який діють обмеження на перетин державного кордону. Військовозобов'язані без спеціального дозволу не можуть покинути країну. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі ТСН поділився деякими історіями про незаконний виїзд.

За його словами, зараз прикордонники фіксують збільшення спроб, коли громадяни без причини намагаються виїхати за кордон. Найчастіше вони використовують спеціальні схеми ухилення від мобілізації.

"Якщо брати середні показники щодо спроб порушення по пунктах пропуску і по "зеленій" ділянці кордону, то вони незмінні. За останні кілька місяців є певне зменшення випадків на пунктах пропуску, коли намагаються виїхати за підробленими документами. Якщо говорити про незаконний перетин кордону, поза пунктами пропуску, то таких спроб трохи побільшало", — заявив Андрій Демченко.

Окремо спікер зазначив, що спроб перетину кордону за підробленими документами могло стати менше через те, що громадянам стало складніше їх отримати. Схем із кожним днем, завдяки роботі спецслужб, стає менше.

Заборонено виїзд із країни і для держслужбовців, хоч із початку 2023 року кількість таких спроб уже перевищила 2 тисячі.

"Станом на цей момент ця кількість становить 2100 осіб. Вони слідували, не відповідаючи тим умовам, які прописані в правилах перетину кордону", — продовжив Андрій Демченко.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що в Україні можуть почати випускати чоловіків за кордон. Відомо, що для виїзду за кордон знадобиться рахунок у державному банку і мінімальний внесок у 12 945 грн. Водночас щомісяця його потрібно буде поповнювати на 1 306 грн, ідеться в законопроєкті.