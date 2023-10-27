"Якщо 200 ракет назбирають": військовий оглядач оцінив здатність Росії атакувати Україну

Росіяни, як вважає військовий оглядач Олександр Коваленко, накопичують ракетне озброєння з урахуванням відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022-й рік.

Навіть, якщо Росія назбирає 200 ракет, її війська нездатні випустити одночасно таку кількість в напрямку українських міст, оскільки у цьому разі виникає питання наявності та функціональні можливості носіїв ракет. Подробиці розповів у Telegram військовий оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що певні види ракет тривалий час не застосовувалися. У ніч на 21 вересня російські окупанти застосували над територією України 43 ракети Х-101/555. З цієї кількості 36 було збито. З того дня ракетне озброєння цього типу по території України не застосовувалося. Фахівець наголосив, що це не означає, що вони закінчилися, адже ця зброя постійно виробляється.

Випуск великої кількості відповідної зброї Росія не може реалізувати у зв'язку зі слабким військово-промисловим комплексом. Зі слів Коваленка, ВПК РФ може виробляти щомісяця:

приблизно 60 одиниць Х-101/555/55;

12-16 одиниць Іскандер-М;

до 40-45 одиниць КРМБ "Калибр";

2-3 одиниці Х-47М2 "Кинжал".

Аналітик додав, що відсутність відповідних пусків основної ударної номенклатури Х-101/555 і КРМБ "Калибр", лише переконує в тому, що триває ґрунтовний процес їхнього накопичення. Росіяни враховують досвід 2022 року, оскільки тоді був фактично безмежний ресурс засобів ураження.

Нагадаємо, російські війська, як заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко 24 жовтня, мали намір перерізати залізницю на північному секторі від Авдіївки на Донеччині та захопити село Тоненьке, що дало б їм змогу оточити місто. В першу чергу вони прагнули виконати завдання для оточення населеного пункту.