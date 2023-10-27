Зеленський провів військовий кабінет: що вирішили (відео)

Зеленський зазначив, що під час засідання обговорили ситуацію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Окрім того, він заявив, що в Україні провели повну ревізію сховищ.

Президент України Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет, де обговорювали стан справ на головних напрямках фронту та забезпечення українських військових для оборони та наступальних операцій. Про це очільник країни повідомив у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 27 жовтня.

Зеленський зазначив, що під час засідання військового кабінету обговорили ситуацію на двох напрямках: Бахмутському та Мелітопольському.

Окрім того, говорили й про Авдіївку, Куп'янськ та Мар'їнку. Зокрема, йшлося про забезпечення українського наступу та оборони далекобійною зброєю та ракетами.

"Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба", — сказав Зеленський.

Ревізія укриттів в Україні: деталі

Крім того, Зеленський провів нараду щодо стану укриттів в Україні та заявив, що в Україні провели повну ревізію сховищ.

За словами президента, створили спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів по країні та стан робіт з укриттями.

"Контролем займається Мінстратегпром. Загалом на місцевому рівні у більшості регіонів поставилися відповідальніше до питання про укриття. Ми повинні продовжувати цю роботу", — додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, провів військовий кабінет у спецформаті. Голова держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших.