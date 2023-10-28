"Намагається взяти тайм-аут": люди Путіна від імені Києва ведуть переговори з РФ, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, люди, які свого часу опікувалися Будапештським меморандумом і Харківськими угодами, проводять зустрічі від імені держави і переконують росіян у тому, що в Україні є проросійські настрої.

Росія прагне взяти тайм-аут у військових діях, оскільки усвідомлює свою нездатність побороти українські Збройні сили. Для цієї мети використовуються "переговори другого треку", в яких беруть участь люди без мандата від держави на те, щоб говорити від імені України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу", опублікованому 27 жовтня.

Серед таких Данілов назвав людей, які свого часу займалися Будапештським меморандумом, а також Харківськими угодами.

"Там ще в підкріпленні ті люди, які працювали на Януковича, очолювали інститути певних досліджень у нашій країні. Ці люди зараз їздять у Тель-Авів, Стамбул, інші країни. Зустрічаються з росіянами і базікають щось нібито від імені нашої країни. Ці діячі в смугастих купальниках не мають жодного стосунку до нашої країни. Не мають права виступати від імені нашої країни. Щоб не сталося так, щоб вони на 111 статтю собі наговорили під час таких зустрічей", — зазначив Данілов.

За його словами, зазначені люди вважають, що Росія є практично "сучасною цивілізацією". Вони не приховують цієї думки.

"У них таке уявлення, і вони цього не приховують. Тут річ у тому, що вони представляють нашу країну, не маючи на це мандата — ні від народу, ні від політичної сили, ні від кого. Але вони на цих зборах щось там гуркочуть", — додав Данілов.

При цьому секретар РНБО не став називати прізвища цих людей, але уточнив, що це відомі особистості, які "дають надії росіянам", стверджуючи, що в Україні зберігаються проросійські настрої. При цьому, за інформацією керівництва України, відсоток тих, хто підтримує Росію в Україні незначний.

"Залишається невеликий відсоток тих, хто є апологетами цієї секти Московського патріархату. Але це не такий відсоток. Тоді вони мають сказати, що "ми представляємо цю секту", і було б якось коректно", — зазначив Данілов.

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Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Данілов заявив, що Росія брала пряму участь у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо також, в інтерв'ю Фокусу секретар РНБО Олексій Данілов розповів про можливий крах у Росії, тривалу війну і втрати ЗС РФ на фронті.