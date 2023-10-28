"Розумний крок": США почнуть розробку новий варіант ядерної бомби B61-13, — Пентагон

Представник Міноборони США Джон Пламб повідомив, що B61-13 доставлятимуть за допомогою сучасних літаків, що посилить стримування супротивників і дасть упевненість союзникам

Сполучені Штати почнуть розробку нового сучасного варіанту гравітаційної ядерної бомби B61-13. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Повідомляється, що це рішення було ухвалено у співпраці з Адміністрацією з національної ядерної безпеки (NNSA). Воно відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко змінюється.

Як розповів помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб, загрози для США з боку потенційних супротивників зростають.

"Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати і розміщувати потенціал, який необхідний для надійного стримування і, за необхідності, реагування на стратегічні атаки", — сказав він.

У повідомленні йдеться про те, що B61-13 доставлятимуть за допомогою сучасних літаків, що посилить стримування супротивників і дасть упевненість союзникам і партнерам США в безпеці. Нова зброя замінить деякі з B61-7 у нинішніх ядерних арсеналах і матиме потужність, аналогічну B61-7, яка вища, ніж у B61-12.

"B61-13 являє собою розумний крок для розв'язання проблем високодинамічного середовища безпеки", — сказав Пламб.

З іншого боку, як зазначив чиновник, виробництво B61-13 не збільшить загальну кількість зброї в ядерному арсеналі Штатів. Нова бомба використовуватиме переваги наявних виробничих можливостей.

Що таке B61

B61 — це термоядерна бомба, яка є основною зброєю стратегічних ядерних сил США, яка була вперше розроблена в 1960-х роках. Ще 2015 року в США пройшли випробування без боєзаряду новітньої 12-ї керованої модифікації авіабомби.

Нагадаємо, що 23 жовтня в ГУР розповіли, чи застосує Путін ядерну зброю. Російська Федерація використовувала всі види озброєння, які могла. У ГУР переконані, що світ не буде лише спостерігати за тим, що Росія намагається перетворити ядерну зброю на реальну загрозу.