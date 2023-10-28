Росіяни "завербували" полонених бійців ЗСУ у свої "добровольчі формування", – ISW

Близько 70 українських військовополонених з різних російських колоній, як інформують американські аналітики, опинилися у так званому "добровольчому" батальйоні "Богдан Хмельницький".

Російські війська примушують українських військовополонених вступати до своїх "добровольчих формувань". У звіті за 27 жовтня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили подробиці.

У повідомленні йдеться про те, що 27 жовтня так званий "добровольчий" батальйон "Богдан Хмельницький" зумів "завербувати" вже певну кількість військових, які опинилися у полоні. Йдеться про близько 70 українських військовополонених з різних російських колоній. Підрозділ наче розпочав підготовку та після завершення навчання буде розгорнутий на невизначеній ділянці лінії фронту.

Аналітики назвали такі дії порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Документ передбачає, що "жоден військовополонений не може утримуватися або бути відправлений в райони, де він може потрапити під вогонь у зоні бойових дій", а також міжнародним правом заборонено "використовувати його на роботах, які мають шкідливий для здоров'я або небезпечний характер".

Зауважимо, що за оцінками української влади Росія утримує в заручниках близько 25 тис. цивільних українців.

Зниклі безвісти – як родичі шукають солдат ЗСУ

На війні в Україні безвісти зникли, як інформує New York Times, 26 тисяч українців. Серед них – 11 тисяч мирних жителів та 15 тисяч військових.

Зі слів журналістів, деякі сім'ї, з якими вони спілкувалися, понад рік шукали новини стосовно зниклих безвісти родичів.

За інформацією правозахисних організацій, близько 10 тисячі українців утримуються Росією як військовополонені, проте їхні імена невідомі. РФ відмовляється надати повні дані про затриманих. Україна також цього не робить, оскільки це може зашкодити процесу обміну полоненими.

Нагадаємо, 28 жовтня в ISW повідомили, що українські війська знову просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Зі слів аналітиків, ЗСУ просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок.