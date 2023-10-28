Пробʼє будь-який бункер: США хочуть створити ще потужнішу ядерну бомбу B61 (фото)

Сама бомба важитиме близько 320 кг, але ядерного заряду вистачить, щоб створити кратер глибиною 65 метрів з радіусом 275 метрів.

Пентагон оголосив плани про розробку смертоноснішої версії бомби B61-13, яка зможе пробити особливо захищені бункери, командні пункти чи інші стратегічні обʼєкти. Про це повідомляє The War Zone.

В США оголосили про плани збільшити потужність ядерної бомби B61-13. Початок розробки залежатиме від рішення Конгресу. Адміністрація Джо Байдена вже схвалила розробку програму через "мінливу безпекову ситуацію у світі та загрозу з боку потенційних противників".

Ядерна бомба B61-12

"B61-13 використовуватиме переваги поточних, наявних виробничих можливостей, що роблять B61-12, і включатиме сучасні функції безпеки та точності B61-12", — заявили в Пентагоні.

Зазначається, що B61-13 також замінить собою деякі бомби B61-7, яку виводять з експлуатації. Особливістю всіх бомб B61 є підривник, який може бути налаштований на детонацію з різним ступенем вибухової хвилі. Якщо бомба B61-12 має потужність 0,3, 1,5, 10 чи 50 кілотонн, то B61-13 матиме до 360 кілотонн.

Окрім цього у Міноборони США кажуть, що кількість ядерних боєголовок в арсеналі не збільшиться. Виробництво буде відбуватись шляхом зменшення виробництва B61-12 й списання B61-7 з B83-1. Остання має потужність 1,2 мегатонни. Наразі вартість розробки та виробництва не озвучуються.

Ядерна бомба B61 десь на складі в Європі

При ураженні цілі бомба B61-13 зможе зробити вирву глибиною до 66 метрів з радіусом 275 метрів. При цьому вага бомби складає приблизно 320 кілограмів, тому носієм ядерної бомби може бути фактично будь-який літак від винищувача до стратегічного бомбардувальника.

Нагадаємо, завершальні випробування бомби B61-12 відбулися 17 листопада 2015 року.

8 вересня у КНДР оголосили про спуск на воду нового підводного човна з тактичним ядерним озброєнням.