"Повинні бути готові": Кім Чен Ин заявив, що Третя світова війна "ось-ось почнеться"

На думку Пентагону, ядерна програма КНДР набула нової актуальності після ухвалення 2022 року закону, що дозволяє Північній Кореї превентивне застосування ядерної зброї.

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що "Третя світова війна ось-ось почнеться через загострення на Близькому Сході, і всі мають бути готові до неї". Про це повідомляють численні російські ЗМІ з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Коментуючи початок сухопутної операції Ізраїлю в Секторі Гази, глава КНДР заявив, що звідти "полум'я війни" може поширитися й на інші регіони світу.

Як сприймає Північну Корею глобальний Захід

У нещодавній доповіді Пентагону щодо Стратегії протидії зброї масового знищення до 2023 року Північна Корея названа постійною загрозою через наявність зброї масового знищення. Пентагон зазначає, що в той час як Китай і Росія становлять головні виклики у сфері такої зброї, Північна Корея, Іран і насильницькі екстремістські організації залишаються постійними регіональними загрозами, на які також необхідно реагувати.

У відповідь КНДР розкритикувала звіт американського оборонного відомства і заявила, що відповість на будь-яку американську агресію або провокації "найпотужнішою і найтривалішою стратегією реагування".

"Такі описи Північної Кореї з боку США і відповідь Північної Кореї не є чимось незвичайним. Але останній обмін думками відбувається на тлі занепокоєння, що Північна Корея просуває угоду з Росією про передачу зброї всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН", — підкреслює AP News.

Ядерна програма Північної Кореї — що відомо

Ядерна програма КНДР набула нового звучання після ухвалення нею минулого року закону, що дозволяє превентивне застосування ядерної зброї. Від початку 2022 року Північна Корея провела понад 100 ракетних випробувань, багато з яких містили ядерну зброю, потенційно здатну націлити її на США і Південну Корею.

Водночас Міністерство оборони Північної Кореї заявило, що термін "постійна загроза" більше підходить для США, посилаючись на посилення військових навчань із Південною Кореєю та розгортання ядерного підводного човна, який, за словами Кім Чен Ина, несе зброю, "достатньо велику, щоб повністю знищити одну державу". Тому КНДР намагається на будь-які дії Вашингтона і Сеула у вигляді спільних навчань або тимчасового розгортання американських бомбардувальників відповідати серйозними провокаціями.

Що злякало лідера КНДР у Секторі Газа

Увечері 27 жовтня у ЗМІ було багато повідомлень про те, що "Ізраїль почав сухопутну операцію в Газі". Однак пізніше цю інформацію спростувала сама ізраїльська армія, яка трактує свої дії як "розширення" вже триваючих операцій, зокрема сухопутних.

За повідомленнями з різних джерел бої точаться в районі палестинських міст Бейт-Ханун, Бурейдж і Хан-Юніс, які розташовані на північ і південь від Гази. Також ЗМІ пишуть про бої в центральній частині Гази. Одночасно завдаються наймасштабніші з початку війни авіаудари по різних частинах палестинського анклаву. Через них у секторі зник будь-який зв'язок, зокрема інтернет, про що говорять уже й міжнародні організації, які не можуть зв'язатися зі своїми співробітниками.

Ізраїльські ЗМІ зранку повідомляють, що ЦАХАЛ завдав ударів по 150 підземних об'єктах ХАМАС. Наразі піхота, інженерно-саперні підрозділи і танки ізраїльської армії, як і раніше, перебувають у Секторі Газа, де тривають бої з ХАМАС.

Нагадаємо, Фокус писав 26 жовтня, що розвідка Британії повідомила: зброю з КНДР уже доставлено на склади Росії. За даними відомства, якщо КНДР збереже нещодавні масштаби і темпи поставок військового устаткування до РФ — вона стане "одним із найзначніших" іноземних постачальників зброї для Кремля.

Крім того, Фокус повідомляв: 12 жовтня Кім Чен Ин висловив надію на перемогу Російської Федерації в боротьбі з "політикою гегемонії імперіалістів" і побажав президенту РФ Володимиру Путіну "міцного здоров'я та успіхів".

Пізніше, 20 жовтня, Кім Чен Ин підтвердив свою готовність виконати зобов'язання, які були узгоджені з президентом Росії Володимиром Путіним за підсумками останніх зустрічей.