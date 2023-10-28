Окупанти наварили "мангали" на БМПТ "Термінатор" після втрат за останні тижні (фото)

ЗС РФ визнають, що через засилля українських FPV-дронів та безпілотників для коригування артилерії, використовувати БМПТ можна лише вночі чи в туман.

Російські окупанти втратили дві БМПТ "Термінатор" за пару тижнів бойових дій. Тепер ЗС РФ почали встановлювати "мангали" на машини, щоб захиститись від дронів-камікадзе. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на репортаж пропагандистів.

В російських телеграм-каналах зʼявилось відео БМПТ Термінатора" з привареним "мангалом" над бойовим модулем. ЗС РФ не мають значної кількості БМПТ, востаннє їх використовували влітку 2023 року під Авдіївкою. Тепер машини знову беруть участь в бойових діях. Окупанти розказали особливості використання "Термінатора" проти української армії.

БМПТ з "мангалом"

Є ймовірність, що "Термінаторів" кинули на штурм Авдіївки, бо пропагандисти заявляють про Донецький напрямок. При цьому основне завдання машин полягає в підтримці окремих штурмових груп та танків. Дві 30-мм гармати обстрілюють будівлі, укріплення та терикони, де можуть бути українські Сили оборони. Через активність української артилерії окупанти визнають, що використовувати машини вони можуть лише вночі чи в туман, коли безпілотнику складно корегувати вогонь артилерії. Окрім цього ЗСУ активно застосовують FPV-дрони для ураження різної техніки, а довкола високий рівень замінованості території мінами.

Кадр з тепловізійного прицілу БМПТ "Термінатор"

Для ведення вогню за обмеженої видимості у ворожих "Термінаторів" є приціл з інфрачервоним каналом. Проте кадри показують, що ЗС РФ стріляють з БМПТ аби якось було, вважають експерти.

Нагадаємо, 14 жовтня в ЗСУ заявили, що окупанти втратили БМПТ "Термінатор", Су-25 та "Солнцепек".

14 серпня у РФ заявили про намір модернізувати списані Т-72 у БМПТ "Термінатор".