Саміт на Мальті: до процесів щодо Формули миру долучилися 66 країн, — Зеленський (відео)

Попередні мирні саміти щодо війни в Україні не завершились підсумковими заявами, нагадали ЗМІ. Тим часом на новій зустрічі планують обговорити залучення країн глобального півдня та ризики війни в Ізраїлі.

28 жовтня на Мальті зібрались представники 66 країн світу з метою обговорити кроки для втілення Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським. Саміт відбувався в закритому режимі й мав торкнутися п'яти важливих пунктів майбутнього завершення війни. В деталях подій на Мальті розібрався Фокус.

Зустріч на Мальті — третій раунд мирних перемовин. Він відбувався за закритими дверима у бальній залі одного з місцевих готелів, повідомило агентство Reuters. Вказувалось, що одна з цілей зібрання — підготуватись до більш масштабної зустрічі, яку планують провести пізніше — до кінця 2023 року. Також мають на меті спробувати заручитись підтримкою країн глобального Півдня та оцінити масштаби підтримки за умови війни в Ізраїлі.

Серед учасників, окрім України — представники країн ЄС, США, Великої Британії, Туреччини, ПАР, Бразилії, Індії. Повний список учасників не оприлюднювався, лише вказувались, що вони прибули з більшості регіонів світу — Європи, Америки, Африки, Азії. Представників Китаю не було, Росія також відмовилась.

Мирний саміт на Мальті 28 жовтня: деталі

Під час саміту перед присутніми виступив президент Зеленський. Політик заявив, що бачить проблеми з роботою ООН, оскільки у світі й далі порушуються міжнародні угоди й відбуваються війни. Він запропонував пошукати нову формулу, щоб ситуація змінилась. Також нагадав про 10 пунктів Формули миру і про те, що вона стає глобальною, оскільки її обговорюють все більше учасників.

"Результатом саме цих спільних дій може стати відновлення територіальної цілісності нашої держави та повної сили міжнародного права, тобто надійного й справедливого миру", — сказав Зеленський.

Представник України на саміті миру — голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує сайт очільника держави. Чиновник у Telegram-каналі перелічив п'ять тем, на яких планує зосередитись: "ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку".

Зазначимо, попередні мирні саміти відбулись у Саудівській Аравії (у місті Джидда) та у Данії (в Копенгагені). За підсумками зустрічей не було опубліковано підсумкові рішення, повідомляють ЗМІ.

Нагадуємо, у США обрали нового спікера Палати представників Майка Джонсона з Республіканської партії. Політик встиг висловитись щодо війни в Україні: заявив, що допомогу будуть видати лише за умови контролю за видатками. Між тим президент США Джо Байден запропонував виділити 106 млрд дол., які мали отримати Україна та Ізраїль.