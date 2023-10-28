ЗСУ пробились до західних околиць Сергіївки під Лиманом, – DeepState (мапа)

Завдяки діям операторів FPV-дронів та коптерів з вибухівкою, а також підрозділам з автоматичними гранатометами бійці ЗСУ змогли відкинути окупантів від західних околиць Сергіївки.

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади та суміжні підрозділи змогли вибити російських окупантів із західних околиць Сергіївки. Про це повідомляють аналітики DeepState в телеграм-каналі.

Українські військові в результаті тривалих боїв змогли відкинути окупантів із західних околиць Сергіївки на Лиманському напрямку. Одразу кілька підрозділів разом із 68-ю єгерською бригаду вибили війська РФ з кількох позицій, проте спроби ворога відновити бодай щось тривають.

Один із бійців 68-ї бригади заявив, що успіху вдалося досягти завдяки дронам та злагодженій роботі підрозділів.

"Завдяки потужній роботі FPV-шників, які спалювали машини на підходах… Завдяки "скідьорам", які вбивали підкріплення ворога… Завдяки злагодженій роботі АГСників та МКшників (автоматичні гранатомети, — ред.), особливо других, ми вбили їх дуже багато і в них шансів не було", — передають слова бійця аналітики.

Мапа боїв на Лиманському напрямку Фото: deepstatemap.live

У вечірньому зведені Генерального штабу ЗСУ про просування в районі Сергіївки не повідомлялось.

"На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів", — йдеться у звіті Генштабу.

Нагадаємо, 28 жовтня в ISW заявили, що РФ "завербувала" 70 українських полонених у "добровольчий" батальйон "Богдан Хмельницький.

26 жовтня бійці Держприкордонслужби розбили позиції ЗС РФ на Лимано-Купʼянському напрямку.