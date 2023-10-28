Ефіопія на військовому параді засвітила російську станцію РЕБ "Красуха-4"

Національні сили оборони Ефіопії мають повноцінний комплекс радіоелектронної боротьби, який складається з командного пункту та самої системи перешкод.

На нещодавньому параді Національних сил оборони Ефіопії показали новинки озброєння. Серед них помітили систему радіоелектронної боротьби "Красуха-4" російського виробництва. Про це повідомляє Defence Blog.

Під час проведення параду було показано дві машини комплексу РЕБ "Красуха-4". Удвох вони складають повноцінну систему радіоелектронної боротьби. Вони побудовані на базі шасі КамАЗ-6350. Одна вантажівка несе саму систему, а інша — командний пункт.

Призначення "Красухи-4" — ідентифікувати та глушити широкий спектр радіолокаційних систем: радари, бортові радіолокаційні датчики зображення, головки самонаведення ракет та інші. Окрім цього система може глушити сигнал безпілотників. У РФ стверджують, що "Красуха-4" має радіус дії від 150 до 300 км. Відтак Ефіопія може отримати перевагу у радіоелектронній боротьбі над потенційними суперниками.

Варто зауважити, що за даними Oryx, окупанти під час повномасштабної війни проти України втратили одну систему РЕБ "Красуха-4". Українські військові захопили командний пункт майже неушкодженим в перші місяці.

Нагадаємо, 12 вересня у Генштабі заявили, що з початку великої війни було знищено 80-120 одиниць РЕБ.

26 жовтня у ДПСУ повідомили, що партизани знищили рідкісну РЕБ "Житель" ЗС РФ, яка має глушити БПЛА на відстані понад 50 км.